2004南亞大海嘯 桃園歲末祝福演繹重現當年感動

桃園區歲末祝福，在桃園靜思堂正式展開，志工以演繹方式重現2004年南亞大海嘯的災難場景，而在劇場般的張力中，也呈現慈濟當年深入災區、即刻展開救援的身影，希望透過演繹，在上人面前讓這段歷史再次重現，也讓慈濟精神再次被看見。

「你看海水怎麼突然下降了，哇 海浪突然變得好安靜，不對海嘯來了 ，趕快跑 趕快跑。」

眾人動作整齊劃一，演繹海嘯來襲時的場景，2004年的南亞大海嘯，重創多個沿海國家，奪走超過30萬條生命。

廣告 廣告

「家沒了 糧食沒了，沒有水 沒有電，家人也不見了。」

慈濟志工 林淑惠：「那個海嘯多高，它有10層樓的高度，所以它影響的國家，總共有14個國家，我們這一次最特別的是，還有一個國家 也是非常地嚴重，叫做斯里蘭卡 那我們也是，因為透過這個南亞海嘯，我們第一次進入到斯里蘭卡。」

想要完美呈現在上人面前，慈濟志工林淑惠，做足前期準備工作，因為想要匯聚桃園地區，來自不同領域的慈濟志工，一起排練真的相當不容易。

慈濟志工 林淑惠：「我們在9月1號開始那天，我就開始準備在寫那個腳本， 然後弄影片 那整整花了，一個月的時間 才把它完成，那接著我花了兩個月的時間，在編排跟教學，所以我們的團隊 是真的非常棒，整整跟著我三個月。」

除了演繹之外，上人行腳來到桃園第一場歲末祝福，其中新受證的委員、慈誠以及榮董一共101人，正式成為慈濟家人，也為桃園增添了更多精進的力量。

證嚴上人開示：「愛的力量，是我們大家 能夠回憶過去，人跟人的中間，我們永遠當作是我們的親，我們的朋友，不認識(的人)一旦有事情，我們也是即時，這樣去跟他們親近，去靠近他們的身邊，這樣去摟著他們，趕緊膚慰 膚慰他們，這就是愛， 總歸一句 愛的力量，就是人間最好的幫助。」

「同體大悲 勇付出，盡心膚慰 菩薩情。」

海嘯的記憶會消失，但慈悲的行動永遠留下，現場每一位慈濟人，都在上人的祝福中，把愛的力量繼續延續下去。

更多 大愛新聞 報導：

社區防災自主 冷泉故鄉謹記梅姬傷痕

駐守至11月底 素食餐車光復歲月

