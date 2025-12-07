201名男同志性愛趴遭逮！她見「丈夫在其中」崩潰：世界一片黑暗…但不會離婚

吉隆坡警方逮捕201名男子。圖／翻攝自《中國報》

馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）警方11月28日在秋傑（Chow Kit）某娛樂中心展開突擊取締行動，查獲約201名男性參與不當性行為，其中包括7名員工、24名外籍人士，甚至還有17名公務員及80名穆斯林男性，年齡從19歲至60歲不等，現場還查獲大量保險套及情趣用品。消息曝光後頓時引起熱議，更有妻子發現丈夫竟是被逮捕的其中一人，受訪時崩潰直呼：「我的世界變成一片黑暗。」

根據馬媒中國報報導，警方副總警長拿督莫哈末阿札尼（Datuk Mohamad Azani Omar）表示，警方經過2週暗中排查後鎖定該娛樂中心，並在當晚8時開始突擊行動，入門當下只見眾多男顧客都是全裸或只裹著毛巾，甚至有人仍在影視房角落進行性行為。警方這次行動成功逮捕201人，並以馬來西亞《刑法》第377B條「違反自然性行為」罪嫌將所有嫌犯押送至金馬警區總部。

據了解，該娛樂場所已活躍約8至10個月，幾乎全年無休，並透過社群媒體宣傳，顧客只需花費35令吉（約266元新台幣）就能入場。據現場觀察，娛樂中心共有3樓，底層設有健身房及影視廳作為掩護，2樓以上則是桑拿、露天泳池與多間暗房，專供顧客進行群體性行為。警方指出，該娛樂中心不只在當地熱門，甚至吸引國內外男同志前來「朝聖」，也涉及交換伴侶等多人派對行為。

在查扣過程中，警方還當場抓包一名在砂拉越工作的40歲工程師與19歲少年同房進行性行為，工程師受訪時承認自己已婚，妻子在吉隆坡工作，自己則長期在東馬的砂拉越美里（Miri）出差，因此行蹤未被發現，他坦言是最近才得知該娛樂中心，最終按捺不住對男性的興趣才上門光顧。除了工程師，現場逮捕的公務員涵蓋醫生、副檢察司、行政與外交官員、教師及執法機構官員等。

其中一名嫌犯的妻子艾雅接受《大都會日報》訪問時直言，她從未察覺丈夫有同志性取向，雖然過去丈夫經常以工作出差、開會至深夜為由不在家，她也曾在車內發現保險套和潤滑劑，但質疑時總是會被丈夫以笑帶過，她為此一度以為丈夫外遇其他女子，直到警方行動，才驚覺丈夫長年發生同性性行為：「如果丈夫是因為有第二個女人，我會更加冷靜，但丈夫竟有這樣的癖好，我的世界變成一片黑暗。」

艾雅表示，丈夫事後向她承認，從學生時代就開始與同性發生性行為，結婚後仍持續進行。雖然身心大受打擊，但考量丈夫性格良好，平時也很有責任、沒有忽視家庭，也是家庭主要經濟支柱，因此艾雅也表示，目前暫時不會選擇離婚：「現在能做的就是為我們夫妻進行婚姻諮商，希望丈夫擺脫這樣的行為。」



