201男全裸遭逮！大馬暗房多P基地曝光

（記者周德瑄／綜合報導）馬來西亞吉隆坡一間以健身與三溫暖為招牌的娛樂中心，近日在警方突擊後被揭露暗藏「多人運動」場地，引發當地譁然。警方循線調查兩週後，在晚間時段破門而入，當場看見超過兩百名男子僅以毛巾遮身或全身赤裸，年齡從十九歲到六十歲都有，現場散落保險套與情趣用品，畫面震撼。許多在場人士看見媒體到場，不敢直視鏡頭，只能匆忙遮臉。

圖／警方突擊吉隆坡娛樂中心現場畫面。（翻攝中國報）

警方表示，該場所已悄悄運作約八至十個月，外觀看似一般健身中心，內部卻以迷宮格局打造多間私密暗房，供顧客從事群體性行為。場館三層樓設施包括健身房、影視廳、三溫暖與露天泳池，但真正吸引客群的，是隱匿在深處的暗房。警方在暗房內發現多張床鋪，以及大量用過的保險套與潤滑液，甚至仍有男子在突擊時持續進行親密行為。

此次行動共帶回二百零一名男子，其中包括工作人員、公務員、外籍人士與穆斯林等多個族群，目前皆依刑事法典條文接受調查。警方指出，該中心透過社群平台吸引客源，收費為三十五令吉，首次到訪另需手續費十令吉，幾乎全年無休營業。案件後續仍持續偵辦中。

