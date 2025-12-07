201男同志暗房被抓全裸亂成一片 妻驚見丈夫在場崩潰

（記者周德瑄／綜合報導）馬來西亞吉隆坡一處標榜健身與三溫暖的娛樂中心，近日在警方突擊後被揭發竟是男同志暗藏的多人性行為場所，現場共有兩百零一名男子被逮，年齡介於19至60歲，其中一名男子的妻子得知丈夫身在其中時情緒崩潰，表示世界瞬間變成黑暗，但仍強調短時間內不會選擇離婚，希望先尋求婚姻諮商挽回關係。

警方透露，這處三層樓的娛樂中心外觀看似健身房，內部卻以迷宮式格局打造，影視廳、三溫暖、露天泳池及多個暗房都被用來隱藏群體性行為。警方經兩週調查後，在11月28日晚間展開突擊，當場見到不少男子全裸或僅以毛巾遮體，現場遍布保險套、潤滑劑及情趣用品，有人甚至在抓捕時仍在角落進行親密行為。

被丈夫牽連的34歲女子受訪時說，對方多年來常以工作繁忙、加班或出差為由離家，曾在車內發現保險套與潤滑劑，但丈夫總以輕描淡寫帶過，她原以為外頭或許只是有別的女人，卻沒想到背後竟是長期與男性往來。她表示丈夫事後坦承從學生時代便與同性發生性行為，婚後也未停止，讓她感到錯愕而心碎。

儘管如此，她仍表示丈夫性格老實、有責任感，是家中主要經濟來源，她還未做好離婚的決定，只希望透過專業諮商修復裂痕。警方則將逮捕的兩百零一名男子，包括公務員與外籍人士，以相關法條偵辦，後續將持續調查這處已運作近一年、全年無休並透過社群招攬客源的地下場所。

