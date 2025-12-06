201男同志「暗房」開淫趴全裸遭逮…妻驚見「尪在其中」崩潰：不會離婚

國際中心／綜合報導

馬來西亞吉隆坡警方日前突擊一間健身房，意外揭發裡頭藏有讓男同志進行多人運動的「暗房」。（示意圖／pixabay）

馬來西亞吉隆坡一家號稱主打健身、桑拿的娛樂中心，日前被當地警方揭發裡頭竟暗藏讓同志進行多人運動的「聖地」。警員突擊時，驚見201名男子不是全裸，就是僅以一條毛巾遮掩，現場保險套四散，且年齡介於19歲至60歲之間，場面令人震驚。據了解，不少人看到新聞畫面後，才發現裡面竟包含自己的家屬，其中一名遭逮男子的老婆雖非常崩潰，卻也強調「不考慮離婚」。

根據《大都會日報》報導，該名女子受訪時坦言，早在事件曝光前，丈夫就常以工作繁忙為由外出，自己因為起疑曾進行過調查，並曾在老公車內發現保險套與潤滑劑等物，但面對她的質疑，老公總是以大笑或打哈哈帶過，本以為若對方是外面有第二個女人，「我會更加冷靜對待」，但在警方展開逮捕行動後，才發現自己的丈夫身在其中，讓她極度崩潰。

對於丈夫「有這樣的癖好」且長年從事同性不當性行為，人妻感嘆表示，「我的世界變成一片黑暗」，同時透露，事後對方也對她坦承，從學生時代就開始與同性發生性行為，結婚後也持續進行。如今，在得知如此令人錯愕且震驚消息的後，她即便內心受創，但因丈夫是家庭經濟支柱，且有責任感，所以暫不考慮離婚，未來希望能透過婚姻諮商重建家庭。

回顧案情，根據《中國報》報導，當地警方接獲線報後，花了兩週的時間進行蒐證、埋伏，並於11月28日晚間20時許展開突擊，赫見有201名男子正在「暗房」進行群體性行為。《中國報》記者跟進拍攝時，發現現場人士全身赤裸或僅以毛巾裹體，到處都是用過的保險套、潤滑液及情趣用品。

據報導，這些男顧客見到有媒體，紛紛低頭閃避鏡頭，警方也當場逮捕這201名男子，其中包括7名工作人員、17名公務員、24名外籍人士和80名穆斯林，目前已經依據刑事法典377B條文（違反自然性行為）進行調查，並將所有嫌犯押送至金馬警區總部協助調查。

據了解，這間三層樓高的娛樂中心已活躍8至10個月，建築內部空間被打造成迷宮式格局，表面可見設有健身房和影視廳、三溫暖和露天泳池等普遍設施，但裡頭卻藏有多間被稱為「暗房」的私密房間，而這些「暗房」就是供人進行「多人運動」所造。

當地警方調查指出，該娛樂中心幾乎全年無休，主要是透過社群的宣傳來吸引客群，入場費為35令吉（約新台幣265元），若是首次光顧則需要另付10令吉（約新台幣75元）手續費。

