2013年以來最大幅度調整！《職安法》修正三讀：負責人職場霸凌最重罰100萬

《職業安全衛生法》部分條文修正案今（2日）於立法院會三讀通過，明定職場霸凌定義及雇主必要採取防治措施，而若公司最高負責人遭認定有霸凌行為，最重可處100萬元罰鍰。勞動部表示，本次《職安法》共計修正25條文，其中新增6條文，是自2013年職安法全文修正以來最大幅度的調整。

針對職場霸凌案件叢生，行政院會8月通過《職業安全衛生法》修正草案，並增訂「職場霸凌防治」專章，全案於今日完成三讀。條文中所增訂之專章，明定職場霸凌是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

三讀通過條文指出，雇主應採取必要措施防治職場霸凌，若僱用勞工人數在30人以上規模，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並於工作場所公開揭示；若僱用勞工為10人以上，應訂定職場霸凌申訴管道，並於工作場所公開揭示。而若雇主接獲勞工申訴遭受霸凌，應避免霸凌情形再度發生，且視需求與情節提供諮詢或必要的協助及保護措施，並進行協調或調查；若接獲被霸凌勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，事件處理結果也應登錄網站，避免選擇性通報。

三讀通過條文也強調，雇主對職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，調查時給予當事人充分陳述意見與答辯機會，若僱用勞工達到一定規模，應組成調查小組，小組外聘成員比例不得少於1/2。而勞工遭受職場霸凌應向雇主提起申訴，若被申訴人為最高負責人時，得逕向縣市主管機關提起申訴，而縣市主管機關得請專業人士或民間團體協助，調查小組外聘成員比例同樣不得低於1/2。

三讀通過條文寫明，若雇主對職場霸凌事件調查結果經認定違反相關準則，且調查程序有重大瑕疵者，主管機關、勞動檢查機構得要求重新調查，雇主不得拒絕。如雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，則處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞動部表示，本次《職安法》共計修正25條文，其中新增6條文，是自2013年職安法全文修正以來最大幅度的調整。本次修法是提升我國整體勞動環境之關鍵行動，主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題。

勞動部指出，本次修法是政府持續精進職業安全衛生制度，保障勞工權益之具體展現，勞動部已啟動相關附屬法規之訂定、修正作業，及規劃相關配套措施，以從法制面到執行面，有效達成修法目的，建構更安全、健康及友善的職場環境。



