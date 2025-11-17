2015年日本安保法確立概念 存亡危機事態因高市言論再受矚

公視國際記者施勗皓指出，「日本首相高市早苗，在國會的答詢引發中國強烈反彈，日本政府對『存亡危機事態』的認定，成為焦點。」

這是日本政府在2015年，訂定安全保障法律所確立的概念。以自衛隊行動分為三種情況，一個是當放置不管的話，恐怕受到威脅的「重要影響事態」，以及當直接遭受武力攻擊時的「武力攻擊事態」，而夾在中間的，就是當他國遭受攻擊且可能對日本存亡造成威脅的「存亡危機事態」，這種情況下日本雖然沒有直接遭受攻擊，但自衛隊卻可以出動。

因此台灣有事，算不算「存亡危機事態」，或是要到什麼程度才算，過去歷任首相都採取模糊策略。

黃偉修表示，「高市首相當然是，相較於歷來的政權來說做了比較明確的說法，但她本人在事後也是有稍微反省的發言，但這並不代表說日本的政策，他的發言是錯的，或是日本政府改變既有的政策。」

日本政府再三強調，既有立場沒改變，只是高市舉例舉得太過具體，專家認為等於先攤牌給對方看，對日本安全保障有負面影響。

福田圓認為，「如果先把這個講出來的話，第一就是攤牌給對方看，針對台灣海峽的安全保障，日本要不要牽扯進去，在國內現在出現很多負面的聲音，我覺得這個是不好的，針對自衛權或集團自衛權行使的可能性，如果想要更清楚，或是說更模糊，如果是在好好思考後，做出的反應的話，是有助於提升日本的嚇阻能力。」

只是話都說出來了，日本政府不可能收回，中日關係越來越緊張，該怎麼降溫，專家認為關鍵取決於中國的態度。

福田圓認為，「從法律上來推演、理論上來看的話，這個例子確實有可能成為存亡危機事態，所以不可能撤回這樣的發言，現在只能等到這一波討論逐漸平息而已，我覺得這是現在的狀況。」

黃偉修指出，「之後的發展，我想完全是取決於中國要不要從過度炒作的手段，放棄這個過度炒作的手段，去冷卻這個議題，因為你去炒作國內對日本的民族主義，其實對你中國政治或經濟的發展並沒有好處。」

一場質詢造成中日關係惡化，一發不可收拾，這恐怕是當初國會議員提問和高市早苗答詢時，始料未及的。

