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泰國法院於週四針對2015年曼谷四面佛（Erawan Shrine）爆炸案做出判決，兩名維吾爾族男子因涉嫌策劃並執行這起造成20人死亡的恐怖攻擊，被依預謀殺人等罪名判處死刑。這起泰國史上最嚴重的爆炸案，在歷經多年審理後終於迎來最終裁決。

泰國法院週四針對2015年震驚國際的曼谷四面佛（Erawan Shrine）爆炸案宣判，兩名維吾爾族男子 Yusufu Mieraili 與 Bilal Mohammed 因參與這起造成20人喪生、多人受傷的慘劇，被判處死刑。這項判決標誌著這起泰國史上最致命爆炸案的漫長司法程序，終於告一段落。

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根據法院判決，這兩名被告被控在2015年8月，於曼谷商業中心地帶的熱門景點四面佛放置炸彈，犯下預謀殺人及企圖殺人等多項重罪。由四名法官組成的審判小組在宣讀判決時表示，被告的行為單一卻觸犯多項法律，情節極其嚴重，因此決定施以法律所能允許的最嚴厲懲罰，即死刑處分。

這起爆炸案發生在曼谷市中心人潮最密集的區域，當時造成大量外國遊客與當地民眾傷亡，嚴重衝擊泰國觀光業。儘管案件審理過程因翻譯問題及程序延宕多年，但今日的判決結果仍為這起延宕近十年的悲劇提供了法律上的交代。

原文出處：2015年曼谷四面佛爆炸案宣判 兩名維吾爾男子遭泰國法院判處死刑

本文由AI協作，經編輯審核後發布