2015年柯文哲南下見賴清德 謝龍介：當年年初就埋下殺機

前台北市長柯文哲前攝影官潘俊霖8日爆料，2015年柯文哲南下台南，拜會時任市長賴清德時，請益市政與議會應對，賴清德曾明確拒絕拍照。潘俊霖感嘆，這段善意最終卻換來柯文哲多年來對賴清德的冷嘲熱諷「連吃飯都繫領帶，椅子只敢坐三分之一」。立委謝龍介認為，賴清德從柯文哲2014年當選以後，2015年年初就已經埋下殺機。

謝龍介8日在《國民大會》節目中質疑表示，2015年柯文哲怎麼會是素人？今天會造成賴清德跟柯文哲這麼大的嫌隙，你們都沒有在注意，賴清德從柯文哲2014年當選以後，2015年年初就已經埋下殺機；因為賴清德以將近73％連任，打破所有的紀錄，結果所有媒體披露的頭版頭，全部都是柯文哲，然後每天新聞一出來就是嗡嗡嗡。一直到柯文哲騎著腳踏車到台南來的時候，所有民進黨的公職人員都去跟柯文哲照相，沒有人理賴清德，賴清德被柯文哲弄得滿臉豆花，這個時候怎會說柯文哲去請益賴清德。

謝龍介認為，那時候柯文哲的光環正亮，他有點看不起賴清德。所以他在觀察賴清德的時候，發現有微妙的變化。但是到了2017年，賴清德去接行政院長，就不一樣了，他是院長，就有光芒了，所以他們兩人出現微妙的變化。然後一直到柯P在打新潮流，也就是民進黨都是朋友、新潮流卻除外的時候，其實就越結越深了。

