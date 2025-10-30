2015毀損國旗案重審宣判 台灣國成員遭判拘役15天

10年前的雙十國慶，台灣國成員陳儀庭、陳妙以及友人劉珮瑄，涉嫌割損永和中正橋的十多面國旗，新北地院2審改判無罪，上訴後高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，2017年停審聲請釋憲，但該案重組後的高院合議庭，裁定重新審理，29日審結二度逆轉，依侮辱國旗罪，判3人各拘役15天、可易科罰金1萬5000元。

釋憲聲請人劉珮瑄表示，「那我們上訴的目的其實不是為了改變判決本身，而是希望再一次暫停審判，就是要呼籲最高法院可以暫停審判，再一次進入憲法訴訟。那另外我們昨天也遞交陳情信到監察院，希望可以彈劾3位現在沒有要評議的3位大法官。」

高院判決指出，國旗是國家表徵，3人褻瀆國旗形同羞辱國家和人民，已超出言論自由，觸犯《刑法》第160條侮辱國旗罪，考量一審至今超過8年，依《速審法》第7條減刑，改判拘役15天，全案可上訴。

這也成為憲法法庭停擺後，法院重新審理釋憲案的首例判決，對此劉珮瑄質疑，藍營能揮舞國旗表達特定意識型態，為何台獨人士不能切旗表達異議？她喊話最高法院法官再次停審，聲請釋憲。

民進黨立委鍾佳濱回應，「自從國眾兩黨聯手修法，癱瘓了我國的憲法法庭之後，它嚴重的侵犯到人民依法來捍衛自己的權利、請求釋憲的機會。」

國民黨立委李彥秀則認為，「毀損國旗案發生到現在已經經過10年的時間，高院本來就有權力裁定要繼續審理，不用等憲法法庭判決。」

台灣國批評，侮辱國旗罪是過時法律，一定會上訴到底，李彥秀認為毀損國旗就是羞辱2300萬國人，言論自由並非漫無限制，鐘佳濱則批評是藍白聯手癱瘓憲法法庭，影響人民捍衛自身權利。

