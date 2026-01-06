2016年首現病徵！朱天文曝侯孝賢失智後近況 「一場漫長的告別」

導演侯孝賢。路透社



名導侯孝賢2023年證實罹患阿茲海默症，家人隨後替他宣布退休，合作侯孝賢數十年的作家朱天文，近日接受《T》雜誌中文版專訪，首度較完整談及侯孝賢病程的變化與兩人相伴的日常，形容這段過程就像是一場「漫長的告別」，也坦言曾在探望後搭公車回家時情緒潰堤、忍不住大哭。

朱天文回憶，早在侯孝賢推出《刺客聶隱娘》的2016年左右，身邊友人就開始察覺他出現異狀，當時某次聚餐途中，侯孝賢外出買菸卻遲遲未歸，明明只需在餐廳巷口右轉就能到超商，卻迷路走到捷運站。事後在友人建議下接受檢查，確診阿茲海默症。

確診後的一段時間，在家人悉心照顧下，侯孝賢的狀況相對穩定，但注意力與專注力明顯在逐步下降。為了應付他的日常記憶問題，家中都要掛上一塊黑板，每天寫上日期、住址與電話，以備不時之需。朱天文也查閱大量相關書籍，認為持續動腦、維持社交與適度運動相當重要，於是兩人常相約到熟悉的咖啡館見面。

每次見面時，侯孝賢會先在筆記本寫下當天日期，再在朱天文引導下，回想並記錄前一日的行程；即使已確診阿茲海默症，他當時的字跡還很清楚、筆力穩定。到了2021年，朱天文替侯孝賢安排「讀書計畫」，兩人一整年在咖啡館共同讀完《愛在瘟疫蔓延時》與《痖弦回憶錄》等5本書，透過朗讀與抄寫刺激腦部運作，侯孝賢仍能逐字閱讀，也能一筆一畫寫下內容。

然而，到了2022年8月31日，侯孝賢確診新冠肺炎，染疫期間長達10天幾乎無法進食，後來身體雖然康復，腦力狀態卻像是「連跌兩級」，語言區也受到影響，從此無法再獨自搭乘捷運。朱天文感嘆，如果沒有疫情，她覺得自己是可以「固住」侯孝賢更久的。

此後，兩人的見面地點改到侯孝賢家中。那段時間，朱天文幾乎天天前往陪伴聊天，在侯孝賢兒子侯甫嶽的陪同下，三人會一起在住家附近散步，晚餐後父子再送她到公車站。這樣的日子持續約3個月，之後因各自生活因素，見面頻率逐漸調整；也曾改以電話聯絡，但考量電話鈴聲有時會讓侯孝賢感到焦慮，最後改為每月見面一次。

目前，侯孝賢的生活以「規律與穩定」為核心，在太太與兒子的照顧下，上午由居家服務人員陪同外出散步，下午則由兒子帶著在住家附近健走；飲食上，太太將菜切得更細，方便咀嚼，讓他的食量甚至比年輕時還好。

朱天文也感慨，在完成電影刺客聶隱娘後，侯孝賢原本已準備全面擁抱數位攝影，甚至有新的電影直覺與表達方式，卻因病來得突然，最終「沒有時間做了」。

