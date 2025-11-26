2016年「霸王級寒流」恐再現？鄭明典揭北極上空1巧合：不常見

（示意圖／方萬民攝）

今天（26日）東北季風影響，北部及宜花地區白天高溫為21至24度，中南部地區及臺東則為26至29度。雖然目前尚未感覺到明顯寒意，但前氣象局（現氣象署）局長鄭明典透露，目前北極圈上方23公里高空，兩團相對暖和冷的空氣正在對峙，時間相對往年較早，而2016年初有霸王級寒流報到，前一年就發生類似情形。

「北極上空『冷暖空氣對峙』！」鄭明典在臉書表示，大約在北極圈上方23公里高空，兩團相對暖和冷的空氣正在對峙，「這個時間應該是極渦發展的階段，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是『極渦』」。

鄭明典說明，在冬季前期，通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空，本應該是極渦發展的地方出現暖空氣，「基本上這就是『極區平流層暖變』發生的現象，這麼早發生的情況相對少見。印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

近期氣溫方面，明天北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、宜花及澎湖低溫17～19度，南部、臺東20～21度，金馬15～16度；週五中部以北及宜花低溫15～17度，南部、臺東及澎湖19～20度，金馬14度；週末東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及金門低溫14～16度，南部、花東及澎湖16～19度，馬祖13度。

（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

