即時中心／綜合報導

總統府前在今（1）日清晨舉行元旦升旗典禮，總統賴清德、副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及國民黨主席鄭麗文等朝野領袖共同出席。值得一提的是，鄭麗文是自2016年政黨輪替後，首位以黨主席名義參加府前升旗典禮的國民黨主席；然而，由於安排的站位距離較遠，最終鄭麗文與賴清德並無互動。在典禮結束後，鄭麗文找到韓國瑜自拍合照，甚至還以總統府當背景再拍一張，政治暗喻深厚。

今晨台北雨勢持續，但前來參加升旗典禮的民眾仍熱情不減。賴清德與蕭美琴在一系列的表演活動結束後，身穿深藍色風衣、手持小國旗步出總統府，在總統府秘書長潘孟安等人陪同下入場，並與五院院長逐一握手致意；隨後全場一同高唱國歌，並以注目禮與手禮完成升旗儀式。

廣告 廣告

快新聞／2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜高興自拍

國民黨主席鄭麗文現身府前升旗典禮會場，站位正好安排在國安會秘書長吳釗燮正後方。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

鄭麗文以國民黨主席的身分，身披大紅色圍巾現身升旗典禮會場，她是自2016年政黨輪替後，首位以黨主席名義參加府前升旗典禮的國民黨主席；然而，由於安排的站位距離較遠，最終鄭麗文與賴清德並無互動。

快新聞／2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜高興自拍

由於安排的站位距離較遠，最終鄭麗文與賴清德並無互動。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

不過典禮結束後，鄭麗文找到韓國瑜，並拿起手機高興地自拍合照，一旁的行政院長卓榮泰也微笑的看著兩人。而鄭麗文與韓國瑜在拍完第一張後，還有轉過頭來以總統府當背景再拍一張，政治暗喻深厚。

快新聞／2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜高興自拍

典禮結束後，鄭麗文找到韓國瑜，並拿起手機高興地自拍合照。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

快新聞／2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜高興自拍

一旁的行政院長卓榮泰，也微笑的看著兩人自拍合照。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

不同的是，民眾黨主席黃國昌選擇不出席總統府前升旗，而是選擇參加上午10時的新北市元旦升旗活動，也為年底角逐新北市長大位增添煙硝味。

原文出處：快新聞／2016後首次！鄭麗文以國民黨主席身分出席府前升旗 與韓國瑜嗨玩自拍

更多民視新聞報導

遭中國制裁！日籍參議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

府前元旦升旗登場！賴清德手持小國旗現身唱國歌 鄭麗文披紅圍巾、與賴零互動

LIVE／賴清德發表新年談話「韌性之島，希望之光」 府內現場直擊

