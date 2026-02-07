2016懷舊挑戰／趙傳半夜偷吃步 林心如算術老凸槌

趙傳這10年間顏值變化並不大，難道這就是所謂的「老咧等」？

資深歌手趙傳將在台北舉辦最新世界巡演「給所有知道我名字的人」，是說知道趙傳名字的人…應該都在領老人年金了吧？（欸不是）雖然趙傳年屆64歲，但身材管理可不輸年輕小夥子，不僅籃球三對三完全沒問題，在家也會重訓維持體態，他自曝曾被鄰居投訴，晚上重訓聲音太吵，讓趙傳不解反問：「我有時練唱時間更晚，不會吵到你們嗎？」鄰居竟回：「如果你唱歌，我們很OK。」威～下次要收門票了喔！

2016年趙傳曾登上《我是歌手4》舞台。（翻攝自趙傳臉書）

林心如算術老凸槌

林心如（右）揪「奔5好姐妹」林熙蕾（左）一起頂著半屏山髮型亮相，水嘎～（翻攝自林心如IG）

日前喜迎50大壽的林心如，之前說過：「有點懶得大張旗鼓，今年（生日）沒有特別規劃。」沒想到生日派對搖身一變《華燈初上》番外篇，邀好姐妹們大玩復古趴。果然漂亮女人的嘴，不能信哪～（手心拍手背）林心如事後在IG po文許願：「人生下半場，依然要活得精彩，也過得漂亮。」她表示，「年齡只是數字。」最後標註「#25+」。姐的數學好像不太好餒～應該是「25×2」才對吧？（被毆飛）

廣告 廣告

林心如（中）2016年結婚時已懷孕，難怪「來勢胸胸」，當時《還珠格格》難得合體。左為趙薇、右為范冰冰。（翻攝自網路）

更多鏡週刊報導

2016懷舊挑戰／鳳小岳變臉價恐怖 曾莞婷腰瘦當老娘

傷兵犯太歲／馨儀捧腹有喜了 柯震東掰咖已認證

傷兵犯太歲／張鈞甯三人行不行 吳念軒手殘不舉男