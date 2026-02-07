2016懷舊挑戰／鳳小岳變臉價恐怖 曾莞婷腰瘦當老娘

就連超老派的比YA動作，鳳小岳都能萌到讓小編快壞掉！（腿軟）

都說外國人老得快，不過身為混血兒的鳳小岳，10年前後並沒有差太多，那雙迷濛電眼還是電得小編咪咪冒冒，甚至連男倫也招架不住。導演奚岳隆找他演出恐怖片《無形》，大讚：「鳳小岳的許多情緒藏在眼神、呼吸裡，是少數會讓我心動的男人。」帥到男女通吃的鳳小岳，就算在英語學習廣告中大玩變臉遊戲，配上納豆的五五身比例，小編也沒關係喔～I don't car…e！（←廣告金句）

鳳小岳的帥臉被放在納豆的五五身上，這詭異畫面不能只有小編看到。（翻攝自YouTube）

鳳小岳（右二）2016年和老婆洪喆君（左二）補辦婚禮。左一為張孝全、右一為桂綸鎂。（翻攝自網路）

曾莞婷腰瘦當老娘

曾莞婷曬出傲人螞蟻腰，真的是太腰瘦了！

曾是「台8女王」的曾莞婷，2016年還在鄉土劇裡使壞使到讓阿嬤氣得假牙癢癢～10年後，她斷然離開舒適圈，去年憑著《影后》凍齡美魔女「潘茵茵」一角，奪下金鐘獎最佳女配角獎。太年輕還演不了，我想這就是成語「倚老賣老」的由來吧。（並不是）曾莞婷最近接演新戲《功夫》，又被指名當老娘、演王淨的媽。她自曝是咬牙接下：「一開始知道要演媽，心裡真的忍不住罵三字經。」並喊話導演九把刀：「下次可以別再讓我演媽媽了嗎？」

2016年的黑歷史現形，曾莞婷應該很想撕雜誌吧…（翻攝自YouTube）

