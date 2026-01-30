2016霸王寒流重演？鄭明典揭「關鍵差異」：很不一樣

美國模式預估，2月9日將有一波冷空氣將影響台灣，可能會出現「霸王寒流」。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 美國模式預估，2月9日將有一波冷空氣將影響台灣，可能會出現「霸王寒流」。不過前中央氣象局長鄭明典指出，不少人會將2016年的霸王寒流，和今年的冷空氣做比較，但2016年是聖嬰年，但今年受到反聖嬰影響，兩者的天氣條件其實很不一樣。

日前氣象粉專「觀氣象看天氣」發文透露，美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣，換算平地有機會出現0度低溫，直言「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」，掀起網友熱議。

廣告 廣告

對此，鄭明典今日在臉書上，轉載自己曾在2016年的分析表示，網路上喜歡重提2016年強烈寒流的個案，但2016年和今年的天氣形態應該很不一樣。鄭明典解釋，2016年是聖嬰年，今年則受反聖嬰影響。

2016高層極渦在1月中以前是偏強，今年極渦很不穩定，冬季初就發生「平流層暖變」現象，也就是北極圈溫度升高，導致冷空氣外洩的現象，有可能會導致中高緯度地區溫度驟降。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全家聯名商品採限量販售 指定門市查詢方式公布

原住民自製獵槍第一期種子教官培育結訓 61名學員獲資格