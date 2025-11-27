2016霸王級寒流恐再現？鄭明典揭發生機率

對於現在11月了台灣一點都不冷，前氣象局長鄭明典卻發出警告。（示意圖／Pixabay）





東北季風持續影響，今（26日）北部及宜花地區白天高溫介於21至24度，中南部及臺東地區則維持26至29度。對於現在11月了但台灣卻一點都不冷，前氣象局長鄭明典卻發出警告，指出北極圈上方約23公里高空處，正出現氣溫變化，發生時間相較以往反而變早。

鄭明典揭：「北極高空『冷暖空氣對峙』中。」

鄭明典透過Meta粉專指出，北極圈上方約23公里的高空，有「兩團相對暖和冷的空氣對峙中」。他解釋，這個時間應該是「極渦」的發展階段，因為極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是「極渦」，通常在冬季前期，是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。

鄭明典指出，原本應該是極渦發展的地方卻出現暖空氣，基本上這就是「極區平流層暖變」發生的現象，鄭明典表示，這樣的現象這麼早發生的情況相對少見，2016年年初時曾出現的超強寒流，在當年年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！

鄭明典解釋，北極上空約23公里高空的氣溫變化，在過去約兩星期左右，氣溫相對快速上升近20度C，這是一次小規模的平流層暖變，而這樣的現象，通常發生在2月下旬，所以這次很特別的是「發生的早」。

鄭明典表示，發生的早，通常表示極渦就偏弱，以過去的紀錄來說，對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高，台灣過去只是偶爾被掃到邊。

因此2016的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲。2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

未來一週天氣預報

氣象署表示， 明週五28日持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣仍偏涼，其他地區早晚偏涼，水氣減少，各地多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

到週六、週日29、30日，東北季風減弱，白天氣溫回升，但早晚仍較涼，空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大。各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

另外，下週一、二（1、2日）天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下週三（3日）另一波「東北季風」南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

