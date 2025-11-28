2016「霸王寒流」跡象再現！北極醞釀冬季風暴 恐掃到台灣

2016年的「霸王寒流」令經歷過的民眾印象深刻。（示意圖／東森新聞）





前氣象局長鄭明典指出，北極圈上方23公里處的高空，兩團相對暖和冷的空氣對峙中，這麼早發生這種情況相對少見，2016年年初所發生的「超強寒流」（俗稱霸王寒流），在前一年的年底，就有類似偏早發生的平流層暖變現象。

鄭明典分析，這個時間應該是極渦發展的階段，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是「極渦」，在冬季前期，通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。

北極圈上空冷暖空氣正在對峙。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典說，本應該是極渦發展的地方出現暖空氣，基本上這就是「極區平流層暖變」發生的現象，這麼早發生的情況相對少見，印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！

鄭明典進一步解釋，北極上空約23公里高空的氣溫變化，在過去約兩星期左右，氣溫相對「快速」上升近20度C，這是一次小規模的「平流層暖變」，氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是，發生得早！

北極上空在過去約兩星期左右，氣溫相對「快速」上升近20度C。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典指出，發生得早通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高！過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。

鄭明典表示，2016的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲，2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

