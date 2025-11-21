2018年九合一大選投票之亂恐重現？ 藍白攜手通過《公投法》重綁大選

立法院院長韓國瑜。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





過往在《公投法》規範下，公投案投票皆與一同舉辦，採先領大選選票並投完票後，再進行領公投選票再投票的兩段式投票法。不過2018年九合一大選因出現綁10案公投，再加上10案公投案名多數冗長繞口，導致各地都出現需排1至2小時才能投票，投票時間截止卻還有許多人未能投票、形成一邊未投票但另一邊已開票的亂象。對此，立法院2019年6月17日三讀通過《公投法》修正案，將公投與大選脫勾，並明定自2021年起，公民投票日定於每兩年之8月第4個星期六，並為應放假日。不過今（21）日的立法院院會上，中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團以人數優勢，通過《公投法》修正案，《公投法》重新綁回大選併同舉辦。

現行《公投法》規範，公投與大選脫鉤，明定公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行1次。

今（21）日的立法院院會上，中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團攜手以人數優勢，通過《公投法》修正案，三讀條文明定，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公民投票日為應放假日。

