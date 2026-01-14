2018年以來波音首次年度新機訂單超越空巴 川普堪稱最佳推銷員

《CNBC》報導，2025年波音獲飛機訂單1173架，是自2018年以來首次超過空中巴士。（圖非波音客機而是波音特殊飛機747-400LCF）（攝影／鄭國強）

美國《CNBC》新聞報導，總部在西雅圖的波音公司去年淨訂購飛機1173架，這是自2018年以來首次超過歐洲競爭對手空中巴士，也是波音復甦的最新跡象。

波音上個月向客戶交付了63架噴射客機，使其年度交付總量達到600架，創下七年來的最高紀錄。此前，兩起致命空難和其他一系列問題導致波音的生產受到影響。波音週二表示，其中44架交付的飛機是737 Max。

睽違7年，波音2025年新飛機訂單超過空巴

根據《路透社》（Reuters）報導，波音在2024年訂單數亦不理想，只拿到569架訂單，法國空巴是826架，落後一大段距離，但在2025年，基於空巴新機訂單大塞車或者其它原因，波音單年新增訂單超車空中巴士，走出連續7年都輸給空巴的陰影。

波音公司公告每年交機數量，單價較低的737-Max去年也交機4百多架。（圖片來源／波音官網）



關鍵因素當然是美國總統川普的第二任期，他2025年上任後，5月前往卡達進行訪問，並和卡達航空簽署協議，卡達要購買多達210架波音新客機，以新型777X和787客機為主。

川普全球訪問談判，邊向友邦推銷波音客機

美國也與印尼達成初步貿易協議，印尼將向美國波音公司訂購多達50架客機，作為雙方關稅對等協議的一部分。2025年7月2日，美國與越南達成貿易諒解備忘錄，國際媒體報導，越南航空將購買50架波音2023年生產的737 MAX飛機，涉及80億美元。台灣的華航也向波音訂購10架波音777-9廣體客機及4架波音777-8F貨機，將於2030年交付。

儘管空中巴士去年交付的飛機數量仍超過波音，達到793架，但這一數字低於這家歐洲製造商在2019年創下的863架的交付紀錄。空中巴士2025年的淨訂單為889架。

供應鏈缺料仍持續，波音估計未來十年的交付名額

發動機和其他供應鏈缺件問題仍然阻礙著飛機的交付。交付對飛機製造商至關重要，因為航空公司在收到飛機時才會支付飛機價格的大部分。

去年底，波音公司12月的淨訂單總計174架飛機，其中包括阿拉斯加航空公司訂購的100多架737 Max飛機。

達美航空週二稍早表示，已訂購至少30架波音787夢幻客機，這是該公司首次訂購這款寬體客機。飛機將於2030年代初開始交付，這表明航空公司正在鎖定未來十年的交付名額，以替換老舊飛機並實現成長。波音公司高層計劃在1月27日公佈季度業績時討論該公司的生產計劃。

