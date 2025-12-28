2018高雄市長選舉傳解放軍砸近億介選 韓國瑜痛批抹紅：羞辱台灣民主

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本《讀賣新聞》報導指，暗網上流出3段疑似中國解放軍內部會議的錄音檔，內容涉中共以「軍民合作」方式介入2018年台灣高雄市長選舉，要推升當時國民黨候選人韓國瑜聲勢，最後掀起韓流；解放軍「56所」還砸下2000萬人民幣（約9000萬新台幣）助攻，甚至規劃未來「搜控」（搜尋掌控）台灣1000萬個帳號。對此韓國瑜今（28）日痛批，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！」

立法院長韓國瑜被指曾在2018高雄市長選舉時，被中共以「軍民合作」方式砸進億元台幣介入選舉，推升韓當時聲勢。（圖／資料照）

《鏡週刊》引述報導指出，流出的3段錄音，記錄解放軍戰略支援部隊某位丁姓處長與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥的談話內容。齊中祥還透露，沃民公司已在台灣社群平台中「搜控（搜尋掌控）」約600萬個臉書帳號，下一步計畫將規模擴大至1000萬個，作為資訊蒐集與輿論擴張的節點。

對話顯示，解放軍透過所屬的「網絡空間部隊第56研究所」，以採購「輿情情緒分析系統」為名，實際執行對台灣選舉的輿論操控與干預任務。該研究所對外名稱為「江南計算機研究所」，長期被視為解放軍網路與資訊戰的重要單位。我國安單位也證實，相關音檔為解放軍「戰略支援部隊」官員，與北京民間科技公司高層討論對台介選行動的私下對話。

對此韓國瑜痛批，「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣！」卻是轉移執政不利的好方法，從過去王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，他根本完全不認識。

韓國瑜說，若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者「怎會是當今聖上？」韓表示，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡。

他說，台灣的民主是人民一票一票，親自投出來的決定。2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主。為政者「民為貴、社稷次之，君為輕」順序千萬別顛倒。



