2019年以來美軍首次海上攔截委內瑞拉「幽靈艦隊」油輪 川普：維護國際秩序

美國軍方公布一段在委內瑞拉外海攔截一艘替委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）輸送原油的「幽靈艦隊」黑市油輪。（圖片來源／CBS新聞）

美國與委內瑞拉關係再度急遽升溫。美國司法部與白宮12日先後證實，美方在國際水域成功扣押一艘涉嫌違規運載委內瑞拉原油的超級油輪及其數十萬桶原油。美國總統川普強調，此舉是「維護國際秩序」並執行制裁政策的一部分；委內瑞拉總統馬杜洛政府則強烈反彈，痛批美國行動是「赤裸裸的國際海盜行為」，並指控華府侵犯主權、蓄意破壞該國能源出口。

廣告 廣告

美國官方指出，這艘遭扣押的油輪被懷疑替委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）輸送原油，違反美國自 2019 年以來對馬杜洛政權施行的全面制裁。川普在記者會上表示，美國將持續對委內瑞拉施壓，迫使其進行政治改革。他強調，任何試圖規避制裁的行為都將面臨法律後果。

川普強調此舉是「維護國際秩序」

司法部進一步說明，扣押行動是依據聯邦法院核發的沒收令執行。檢察官向法院提出證據，指稱該批石油涉及洗錢、制裁規避等犯罪行為，因此符合資產沒收條件。美國執法單位並未在海上強行攔截，而是透過法律與商業壓力，迫使船東、保險公司與船旗國配合，使油輪最終駛向美國指定港口。

這艘油輪被視為委內瑞拉「幽靈艦隊」的一部分。為規避制裁，委內瑞拉與其盟友建立一套複雜的黑市石油運輸網絡，包括關閉 AIS 船舶識別系統、使用空殼公司、偽造文件、偽裝裝載地點等方式，將原油輸往亞洲與中東市場。美國認為，這些非法交易不僅為馬杜洛政權提供關鍵收入，也可能涉及恐怖主義資金流動，對美國國家安全構成威脅。

美國開始展現對中南美洲宰制力

CBS News 記者 Natalie Brand 指出，這起扣押事件可能成為美委關係的新轉折點。她分析，美國近年來持續加強制裁，而此次行動象徵華府對馬杜洛政權的強硬立場並未鬆動。美國外交政策研究員 Will Freeman 也表示，這不僅是單一執法事件，而是美國在拉丁美洲政策的延伸，意在透過經濟與外交壓力促使委內瑞拉民主化。

Freeman 警告，委內瑞拉高度依賴石油出口，任何針對能源運輸的制裁或扣押，都可能對其經濟造成重大衝擊。他認為，若雙方持續升高對立，未來可能出現更多海上執法衝突，甚至牽動區域安全局勢。

面對美國行動，委內瑞拉外交部立即發表聲明，指責美國「掠奪國家資產」，並揚言將在國際場合提出抗議。委國官員強調，美國的扣押行動違反國際法與自由航行原則，並試圖以經濟手段逼迫政權讓步。

委內瑞拉指控美國「掠奪國家資產」

美國方面則強調，扣押的石油貨物將依照法律出售，所得將用於支持委內瑞拉民主過渡基金或恐怖主義受害者基金，而非納入美國政府收入。這形成一種「反向資金流」：從非法交易中扣押資金，再用於對抗該非法政權。

根據報導，該油輪在國際水域被「說服」轉向至美國指定港口。雖然美國執法單位通常避免直接發生衝突，但他們會向船隻的船東、保險公司、船旗國和船員施加巨大的法律和商業壓力。一旦船隻被列入制裁名單，其保險會立即失效，港口准入權被取消，這使得船隻寸步難行。在缺乏保險和法律保護的情況下，船長和船東往往被迫服從命令，駛向美國水域。

(原始連結)





更多信傳媒報導

預算到位 竹縣警有望率非六都之先增加「勤務繁重加成」津貼

台股重回2萬8 三大法人狂買476億 華邦電、力積電獲外資重押共16萬張

宜蘭首座「文青溫室 × 動物互動 × 手作體驗」 農場啟動歲末試營運

