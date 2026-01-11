銓敘部證實公教新版退休金「這半年領不到」！李來希怒了：這是哪門子依法行政？

立法院「停砍公教年金」法案通過後，銓敘部今（11）日於報告中指出，因需要重新審定近18萬已退休公務人員的所得替代率，系統調整時間約需半年，因此這段期間內暫時先依原規定發給退休金。對此，反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希直嗆，「殺人放火的惡人高聲大喊救命，寧非怪事？」

​李來希在臉書發文表示，停止逐年遞減公教退撫所得的議題，沸沸揚揚爭吵了將近2個年頭，該說的話都說了，該立的法案也已經完成立法，行政機關仍然我行我素，就是不願意執行，搬出憲法法庭聲請釋憲，又要定暫時處分，憲法法庭都還沒有決定要不要受理，行政機關就已經放話要等半年後再議。

李來希怒批，「這是哪門子的法治國理念？這是什麼樣子的依法行政？這幾天夥伴們問我要怎麼回應？真是無語問蒼天，誰能替我回答？裝睡的人是叫不醒的，不是嗎？」



​​​李來希說，過去所謂年金改革的是非對錯暫且不論，過去聲請釋憲的人是他們、是權利受到不法侵害的軍公教人員、是要求回復權利的「受害人」，今天停止遞減退撫所得的法案，聲請釋憲的人是政府主管機關，是侵害軍公教人員權益的「加害人」，主客易位。

李來希表示，「我要請問大家的是，權利的『加害人』要上法院去訴請『被害人』違法，請問我們這群被害人違反什麼法？這是哪門子的法治國治國之道？乾坤倒轉猶如做賊的人喊捉賊，殺人放火的惡人卻高喊救命？請問王法何在？請問天理何存？誰能告訴我？」



李來希嗆，「再說，憲法法庭參與審理的所謂大法官僅剩下5個人，法理上既無審判權，又無正當性，是清一色的自己人，是當年判定所謂年改合憲的同一夥人，當年『大砍』退撫所得合憲，今天『小砍』退撫所得違憲？奇怪不奇怪？我預測這夥人仍然敢於蔑著良心，違背法理睜眼說瞎話，跟強盜講道理？免了吧！看來這場戰只能留待政黨輪替見真章了，不是嗎？」

