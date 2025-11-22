202位新受證志工 人生道路有方向
今天22號也是北區第二場的歲末祝福，現場一共來了202位新受證的慈濟志工，每一個人臉上都洋溢著期待與莊嚴。而待會要看到的這兩位慈濟志工，都是有各自的人生故事，有人是因為疫情回台，跟慈濟搭上線，有人則是一直沐浴在慈濟家人的光芒，耳濡目染。
「五指併攏 手尖尖的，師父要戴的時候，會比較好戴。」
這群慈濟志工，即將迎來他們生命中最特別的時刻。慈濟志工黃紋，當初和先生前往中國工作，但後來遭遇疫情，混亂的時局讓她心中徬徨不安，決定返台找尋安定的力量。
慈濟志工 黃紋綉：「2002年到2019年，這一段期間 就是，沒有接觸到任何慈濟的訊息，我覺得那是一種，當你心不安的時候，會想要去找一個，到底什麼可以讓自己的心安。」
她說還好遇到慈濟，讓她終於有個避風港，踏進慈濟後，她也深入社區和災區，變成一位手心向下的人。
慈濟志工 黃紋綉：「這一次回到台灣之後，再參加見習 我覺得心念，對於慈濟的了解，尤其是培訓，我覺得培訓對我來講，是一個很深刻的，更深入了解慈濟的，非常好的一個點。」
另一位慈濟志工駱盈秀，家裡爸爸和哥哥都在20多年前投入慈濟，她看見了這個家的改變，希望自己能夠親自理解上人的法，10月的時候，也和哥哥們前往光復救災，見苦知福。
慈濟志工 駱盈秀：「這幾年看了哥哥，他的成長跟精進，我就覺得我要學習他，我對這分未來的事，(慈濟志工)要投入的狀況，我覺得想要更加學習上人的法。」
200多位新受證的慈濟志工，從上人手中接下如來家業，所有人虔誠發願，也終於從學習者，變成肩負重任的承擔者。
