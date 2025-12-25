202廠耶誕手作花圈 傳愛教保中心

記者張雅淳／綜合報導

聖誕佳節到來，為使官兵在忙碌的工作中放鬆身心，國防部軍備局生產製造中心第202廠日前舉辦一場別開生面的手作耶誕花圈活動，由政戰主任江上校主持，官兵一同動手做花圈，不僅讓營區充滿了節日的溫馨氣息，亦使彼此更加親近。

活動特別邀請國際園藝治療師林靜君，用諾貝松、乾燥花材、香氛蠟燭和各種節慶飾品，教導官兵親手製作屬於自己的耶誕花圈，現場充滿此起彼落的歡笑聲；江主任更是扮成耶誕老公公，至光華營區職場互助教保服務中心發放禮物，讓教保中心的小朋友們興奮不已，充分展現對官兵眷屬的關懷。

江主任表示，舉辦此次耶誕手作活動，除了希望官兵們在忙碌的工作之餘，能夠透過園藝治療放鬆身心，營造一個更舒適的職場環境；同時將愛與溫暖傳遞給教保中心的小朋友們，展現軍中大家庭的溫馨與和諧，凝聚單位向心。

軍備局生產製造中心第202廠辦理手作耶誕花圈活動，參與官兵合影留念。（軍備局202廠提供）