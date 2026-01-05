2025台灣最佳國際品牌價值151億美元 華碩憑藉AI驅動策略蟬連榜首

台灣經濟研究院今 (5) 日公布「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單，在全球經濟復甦緩慢、地緣政治風險持續、各大產業供應鏈波動的複雜環境下，台灣品牌總價值持續穩健成長，最佳國際品牌前25名總體價值達151.49億美元，創連續6年超越百億美元的成績，更寫下歷年最佳的價值表現，較去年成2.7%，展現台灣品牌的成長潛力。



在科技領域中，華碩憑藉AI驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首。



聯發科技完整布局從邊緣到雲端的 AI 與通訊技術，以45% 的品牌價值成長登上今年漲幅之冠。在新進榜品牌方面，致茂電子深化品牌重塑核心理念，以一致的品牌表達結合AI與先進測試布局，展現高度市場反應力。

2026年1月5日，台經院公布「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單，華碩、趨勢科技分居冠亞軍。(台經院提供)

東元電機則以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前 25 大品牌價值榜的新秀。



台灣最佳國際品牌價值調查由台灣經濟研究院推動，委託全球第一家獲ISO 10668 認證的國際權威品牌價值調查機Interbrand進行鑑價，採用曾協助美國商業週刊（BusinessWeek）進行「全球百大品牌價值調查」之同等品牌鑑價機制，兼顧量化財務分析與品牌經營管理層面的質化評估，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。



台灣各領域品牌發展亦歸納出六大關鍵議題。科技領域聚焦「AI 核心‧永續賦能」，以 AI 作為關鍵競爭力，並將永續納入成長策略，推動產業升級，如聯發科深化 AI 與綠電布局、台達電以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色、元太科技拓展電子紙的 AI 應用場景，展現科技與永續並進的發展方向。



電子消費領域強調「情境導向‧智慧延伸」，以實際使用情境為核心，深耕關鍵使用族群，並將永續納入產品與市場布局，如華碩以ASUS AI Hub佈局企業AI服務、技嘉透過INDUSTRY平台深耕企業級應用市場、威剛則以企業級SSD搶攻ESG驅動的政府採購需求。



除公布前25大品牌企業，亦同步肯定榮獲潛力之星的各領域台灣優秀品牌，包含(按首字筆劃排序)：上銀科技(HIWIN)、合勤集團(Zyxel)、宇瞻科技(Apacer)、宏正自動科技(ATEN)、宜鼎國際(Innodisk)、研揚科技(AAEON)、桂盟國際(KMC)、振樺電子(Posiflex)、晶睿通訊(VIVOTEK)、程泰機械(GOODWAY)、勤誠興業(Chenbro)、碩天科技(Cyber Power)、鼎翰科技(TSC)。







