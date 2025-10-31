2020年芝加哥華社汴華一、熊偉忠被槍殺案 11/4開庭陳詞

根據庫克郡伊州檢察官辦公室最新消息，震驚芝加哥華社的汴華一、熊偉忠遭槍殺案的開庭時間，將從11月3日進行至7日，其中首日將選出陪審團成員，7日則由陪審團裁決兇嫌兩項一級謀殺罪是否成立。

2020年2月9日凌晨，在芝城華埠廣場後公寓停車場槍殺汴華一、熊偉忠兩華人的兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，現年25歲)被控兩項一級謀殺罪名，當天疑因試圖搶劫而開槍打死兩人時，湯瑪斯正處於另一宗槍擊案的保釋期。根據檢察官辦公室指出，背負兩項一級謀殺控罪的湯馬斯在全案審理結束前，都將關押監獄不准保釋，，一旦罪成，最高將面臨無假釋的終身監禁。

該嫌犯當場被捕，被控兩項 一級謀殺罪，並伴隨其他包括持槍搶劫等重罪指控共23項，法院在其初次出庭時拒絕保釋，指他已違反緩刑條件，需繼續羈押。

若湯瑪斯被定罪，依伊利諾州法律最高可面臨無期徒刑。

熊偉忠、汴華一命案審理時間：11月3日早上9時開始選陪審員，4日上午10時開庭審理，檢辯方將做出開庭陳詞，審判將持續進行到7日，再由檢辯方做出結案陳詞，隨即由陪審團裁決是否罪成；庫克郡法庭地址：2605 South California Ave., Chicago，IL6068；法庭號碼：400。

遭槍殺家屬至今仍未走出變故陰影，家人期待華社能夠踴躍在11月4日開審日以及11月7日裁決日出庭聲援。

