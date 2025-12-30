2020年起健康惡化！孟加拉首位女性總理吉亞病逝 享壽80歲

孟加拉民族主義黨（BNP）30日發表聲明稱，孟加拉首位女性總理吉亞（Khaleda Zia）於當地時間上午6時在達卡愛維爾醫院病逝，享壽80歲。民族主義黨在聲明中表示：「我們摯愛的國家領袖已不在人世，我們為她的靈魂祈求寬恕，並請求所有人為她的亡靈禱告。」

孟加拉前總理吉亞病逝，享壽80歲。（圖／美聯社）

根據孟加拉《每日星報》報導，吉亞自11月23日因肺部感染症狀入院治療。醫師表示，她患有晚期肝硬化、關節炎、糖尿病以及胸部和心臟疾病等多重病症。

孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）在社群平台X發表聲明，對吉亞的逝世表達「深切哀悼」。他稱這位三度出任總理的政治人物為孟加拉「民主運動的象徵」，並表示「國家失去了一位偉大的守護者」。尤努斯補充說：「我對她的離世深感悲傷和痛心。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）也在X平台發文表達深切哀悼，稱吉亞「對孟加拉發展以及印孟關係的重要貢獻將永遠被銘記」。巴基斯坦領導人夏立夫（Shehbaz Sharif）形容她是「巴基斯坦忠實的朋友」，並表示巴基斯坦政府和人民在「這個悲傷時刻」與孟加拉站在一起。

吉亞逝世消息傳出後，大批孟加拉民眾聚集在醫院外。（圖／美聯社）

吉亞的逝世為橫跨30多年的政治生涯劃下句號，她與政治宿敵哈希納（Sheikh Hasina）主導了孟加拉政壇。哈希納去年被迫下台，因鎮壓學生抗議者而被缺席判處死刑，目前流亡印度。

2018年，吉亞與她的兒子拉赫曼（Tarique Rahman）及助手因挪用約25萬美元外國捐款被定罪，這些捐款原本用於她擔任總理期間設立的孤兒院信託基金。她譴責這些指控是阻止她和家人參政的陰謀。

吉亞被監禁後，於2020年3月因健康惡化被改為居家軟禁。哈希納政府也阻止她出國接受醫療。哈希納被迫下台後不久，吉亞獲得釋放。

今年稍早，孟加拉最高法院在貪腐案中宣判吉亞和她的兒子無罪，拉赫曼得以結束17年的流亡生涯返回孟加拉。

民族主義黨表示將為吉亞的逝世哀悼七天，葬禮日期將稍後公布。拉赫曼將在2月12日大選中領導民族主義黨，若該黨獲得多數席次，預期他將被推舉為總理。

