富邦財經論壇》羅瑋：明年股優於債，慎防Q1劇烈波動
2026富邦財經趨勢論壇今（12）日上午登場，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，2026並非單純的風險或機會之年，而是考驗投資人對政經情勢敏感度、資產配置紀律與風險管理能力的一年。在整體「股優於債」的大方向下，仍可在波動中尋找穩健成長的契機。
羅瑋表示，明年第一季金融市場可能出現類似今年三、四月般劇烈波動的走勢，觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天。
另外，明年1月底將公布第四季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。
羅瑋表示，明年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」、各國央行貨幣政策調整接近尾聲、區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國經濟前景表現與今年相當，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5%～3%。
美國中性利率水準預估上升至3%
美國經貿政策和央行動向仍是2026年全球金融市場的關鍵變數，美國中性利率水準預估約上升至3.0%左右，意味著即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間。這項改變，將對企業估值、資金成本與資產配置策略帶來長期影響。
由於主要央行降息接近尾聲，明年進一步降息空間有限，投資人對持有長天期債券的意願也出現明顯改變，而新世代投資人傾向以購買虛擬貨幣及科技股作為避險工具，羅瑋表示，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。
看好美股、歐股與日股
股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現。歐股與日股則有望受惠於經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復。新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。
外匯市場上，Fed人事變化與政策調整主導市場資金動向，若Fed獨立性疑慮下降，各國落實貿易談判承諾，將有助於維持美元地位。而隨關稅議題和緩，新興科技增長題材將簇擁資金流向特定非美貨幣。
長天期美債殖利率跌幅有限
債券市場因Fed進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守型投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。
原物料市場方面，全球經濟成長預期、地緣政治風險與主要產油國政策，將共同決定價格走勢。若OPEC+維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力。此外，在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。
