外資都在用！證券副總揭美股投資策略「4字答案」 明年是漲是跌機率曝光

全球股市近年因AI熱潮爆發而多頭強勁，美股更由大型科技股領軍，從2022年一路走高至今，不過也引發投資人擔憂漲多回吐，甚至是泡沫破裂。對此，群益金鼎證券資深副總裁李魁榮今（17）日在節目《財經一路發》指出，觀察過去表現，可發現未來一年的上漲機率相當高，同時也揭露外資都在用的投資策略。



主持人阮慕驊表示，台股夜盤出現大波動，美股那斯達克的漲幅一收斂，台股就立刻倒吐回去，波動相當大，顯示了台股其實還是屬於相對弱勢，美股一有風吹草動，台股就先殺；同時股市已經連漲6個月，獲利回吐的賣壓依然存在。



廣告 廣告

李魁榮對此指出，根據10月的全球經濟調查，全球對AI的泡沫疑慮已從過去約10多%上升到33%，高盛也出了一篇關於AI泡沫的報告，結論表示「泡沫正在形成中，但還沒到臨界值」。

李魁榮提到，統計美股從1950年到現在，連漲6個月的情況發生過22次左右，可以做為現在的參考。美股從2022的10月12號開低走高至今，已經漲滿3年，而以過去的經驗來看，「這幾次的牛市在第4年的週期，表現都還不錯。」



​李魁榮說，通常牛市只要過了第3年​，大部分都會漲至少超過5到6年以上，這次從2022年10月算起，第一年漲22%、第二年漲34%、第三年漲13%，照過去的統計機率來看，只要連續漲6個月之後，未來一年後將有81%的上漲機率。



李魁榮指出，今年可以很明顯的觀察到，在下半年之後，機構法人的策略從原本的「下跌後追殺」變成「下跌後逢低買進」，只要當周負1%就會進場買；且11、12月都屬於表現較好的月份，上漲機率接近60、70%左右，所以市場都在觀察旺季還能否延續。



​李魁榮直言，今年的第3季財報表現非常好，所以美股上漲仍有基本面在推升，其中亮眼的都集中在大型龍頭股，所以針對美股的投資策略，外資的看法就是「逢低買進」，連股神巴菲特也買進Google，而且一買就買到持股第十大。



針對美股七巨頭中最看好誰，李魁榮認為，以成長率來看，第一名一定還是輝達（NVIDIA），再來則是特斯拉（Tesla），因為其去年基期很低，同樣也看好Google；不過短期內較不看好Meta，因為Meta僅廣告就占了收入的10%左右。

更多風傳媒報導

