2021年來首見 北韓月底召開勞動黨第9次全代會

北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(8日)報導，北韓領導階層將在2月稍晚舉行執政黨代表大會，這將是北韓自2021年以來首度舉行這類的大規模會議。

報導指出，包括北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)在內的執政黨─北韓勞動黨(WPK)高層領導，是在7日的會議中作出這項決定。

報導中說，北韓勞動黨中央委員會(WPK Central Committee)政治局一致通過，將於2026年2月底在革命之都平壤，舉行北韓勞動黨第九次全國代表大會。

北韓勞動黨上次舉行政黨大會、也就是第八次全代會是在2021年1月。當時金正恩被推舉為總書記，這個職位先前是由他的父親、北韓前任領袖金正日(Kim Jong Il)擔任。分析家表示，此舉在強化金正恩的權威。

北韓在2021年的會議之後持續發展核武軍火庫，並違反聯合國安理會的禁令，一再試射洲際彈道飛彈(ICBM)。

平壤並在烏克蘭戰爭期間和莫斯科發展出深厚關係，北韓士兵被派去和俄軍並肩作戰。兩國並在2024年簽署一項包括共同防禦條款在內的保約。