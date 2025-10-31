2021與張晉源多次赴港？黃國昌嗆《鏡報》不敢掛名：連簽證都沒申請怎去？

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對民眾黨主席黃國昌遭爆疑透過養狗仔跟拍政敵風波，有媒體報導，北檢偵辦狗仔團案進入核心，查金流與指揮鏈兩線並行，並指幾位被告將責任推給林姓攝影記者，切割黃的責任，另傳黃國昌及前永豐銀總經理張晉源2021年前後曾多次前往香港，質疑與凱思國際金流有無關係？對此，黃國昌今（31日）表示，他2020年卸任立委後，連簽證都沒申請，怎會去香港？點名《鏡報》中午前更正、公開道歉，否則一定追溯法律責任。

黃國昌上午於立法院議場會接受媒體聯訪，他說，再次呼籲《鏡電視》跟《鏡週刊》針對之前惡意造假的新聞，什麼時候要公開道歉？「我等了很久，拿不出任何證據」，甚至已清楚證明這是惡意造假的新聞，至今仍不公開道歉，痛批連基本的decency都沒有，今天《鏡報》接續造假，他連去香港申請簽證都不會過，早是公開資訊，結果今天竟沒記者敢掛名，用「政治組」知情人士說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想用這種虛構的故事來抹紅，真是令人不齒。

黃國昌強調，他2014年、2016年曾想申請香港簽證去支持香港民主運動，但都沒有過，而他2020年卸任立委後，連簽證都沒申請，怎麼會去香港？請《鏡報》立即更正、公開道歉，他等到中午12時，若沒更正、公開道歉，一定追溯法律責任，絕不寬待。

黃國昌說，《鏡報》把證據拿出來，他是神遊到香港去嗎？怎麼連這種造假的事，沒記者敢掛名負責？這樣寫出來繼續潑糞、抹紅抹黑，鏡傳媒集團的墮落，真的是讓人覺得不可思議。

黃國昌痛罵，今天敢寫這種虛擬故事出來，請負責任的拿出證據，根本沒發生過的事，「你絕對拿不出什麼任何我去香港的證據，現在是新聞媒體寫造假的東西都沒有關係？」他真的無法理解，現在新聞媒體寫造假的東西，反正死豬不怕滾水燙，沒有人要負責，臉皮厚一點，撐過去就好了？然後等下再發一堆根本跟這件事核心完全沒關係的聲明，想要脫免責任，這樣子繼續的抹黑、抹紅，「你們真的自己不會覺得丟臉嗎？」「一開始說什麼港資中資，到現在還在國安法、反滲透法，笑掉人家的大牙，自己寫這種故事，手都不會抖？都不會心虛喔？都不會汗顏喔？都不會覺得自己很可恥喔？」

另針對《鏡報》指檢調約談狗仔團案的被告，似乎刻意將責任推給林姓攝影記者，切割黃國昌的責任，黃國昌砲轟，這種比法就更令人可笑。本來就跟他沒關係，什麼叫刻意淡化？第二，個更嚴重的是如果是檢調的調查，奇怪，怎麼《鏡報》會知道？偵查不是不公開嗎？黨檢媒三位一體又上演了嗎？沒人敢掛名負責，然後用那種刻意抹黑的筆法寫新聞，偵辦的北檢出來講清楚，偵察不公開，《鏡報》到底是在寫故事還是真的有檢調洩密？這事要不要查清楚？

黃國昌質疑，還是跟去年一樣，鏡傳媒集團、民進黨、北檢，黨檢媒三位一體在那抹黑，從去年抹黃前主席柯文哲、冷錢包、虛擬貨幣、那些講話不負責任的名嘴，到現在有出來道歉嗎？這些綠媒怎會墮落成這樣子，一天到晚在做假新聞，令人匪夷所思。

