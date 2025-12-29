2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

國防部下午臨時「國軍針對中共實彈軍演應處作為」記者會，國防部發言人孫立方表示，國軍會嚴密的掌握我們本土狀況 ，同時以料敵從寬的原則，來守護國家的主權，用實力來捍衛台海和平。記者黃義書／攝影

針對中共「正義使命2025」軍演，國防部下午舉行記者會。參謀本部情報次長謝日升中將說，中共「北京國際航行通告室」於今天上午發布編號A4840/25的飛航公告（NOTAM），將於30日8時至18時劃設七處「危險區」，範圍同演訓區，限制高度無限高。謝日升說，2022年美國眾院議長裴洛西來訪後的中共軍演，也曾發布，此後的「利劍」、「雷霆」系列軍演，均未搭配發布民航限航。至於這次中共軍演的規模是否近年最大？謝日升表示，目前還在進行中，不能作比較。

國防部法律司人權保障處長于健昌少將指出，中共在一天前才發布海上與空中的限航公告，此舉違反了國際海洋法公約與芝加哥公約，影響航運安全。記者事後追問，依據公約規定，類似公告應該提前多久發布？于健昌表示，七天。

國防部表示，到今天下午為止，共偵獲共機89架次，其中67架次進入我方應變區（海峽中線以東）。共艦與在台灣周邊14艘，另有4艘在西太平洋；中共海警有10艘在台灣周邊，馬祖與烏坵周邊各2艘。目前兩棲突擊艦LHA-31海南艦率領的編隊，位於台灣東南外海。

