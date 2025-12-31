2022戶政個資外洩案！內政部：源頭非戶役政系統 更換身分證字號依現行規範辦理

針對媒體報導「2300萬筆個資外洩！民眾想換身分證字號 內政部急下『限制令』」，內政部今（31）天澄清聲明，有關2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從該部戶役政系統洩漏。圖為內政部長劉世芳。 圖：金大鈞/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 針對媒體報導「2300萬筆個資外洩！民眾想換身分證字號 內政部急下『限制令』」，內政部今（31）天澄清聲明，有關2022年全國個人戶籍資料外洩一事，經檢調單位追查證實，並非從該部戶役政系統洩漏。至於媒體報導的個案已進入訴訟程序，該部將尊重司法判決。

全台2300多萬筆戶政資料於2022年驚傳外洩事件，遭暱稱「OKE」的駭客放在暗網公開兜售。事後，有民眾請求更換身分證字號遭拒絕，決定對內政部及戶政事務所提告。結果內政部臨訟發布函釋，要求民眾須提出「院檢裁判書類」證明遭盜用，始可申請更換，引發批評。

對此，內政部今天發文指稱，戶役政系統為國家關鍵基礎設施之一，除遵循資通安全法A級機關應辦事項外，後續更辦理策略、管理及技術面的持續精進作為，包括：人員定期查核、內外網實體隔離、資料落地加密儲存、存取行為日誌化、測試資料模擬化、傳輸資料代碼化、碎形及以憑證保護等機制，確保民眾個資儲存與使用安全，同時透過全天候安全防護中心監控戶役政內外網行為，以防範各種可能網路侵擾行為。相關紀錄亦長時間留存供公正、客觀的第三方每年定期或不定期辦理稽核，以確保將民眾的戶役政個資防護做到滴水不漏。

有民眾擔心個資遭盜用導致權益受損、擬申請「換號」遭拒一事，內政部強調，我國身分證統一編號係採一人一號的身分證制度，身分證字號配賦與管理應具穩定性、識別性、正確性及專屬性等公益目的，僅於發生錯誤、重複或特殊情事者可變更。2017年間有個案透過藉變更身分證字號進行非法情事，內政部於2017年12月因此召開會議，調查戶所實務上受理變更身分證字號態樣，發現有部分個案係因算命師說統號不好改身分證字號情事，惟該次會議決議身分證字號，為識別個人身分之專屬代碼，不宜任意變更，僅身分證字號末碼4及含3個4以上之諧音不雅列入特殊情事及身分證字號遭冒用、國民身分證遭冒用或遭偽造者，提供院檢裁判書類，或其他特殊情事經戶所審認後可變更身分證字號。

至於個資外洩如有遭損害之具體事證，內政部指出，可比照提供院檢裁判書類申請變更。媒體報導的個案已進入訴訟程序，該部將尊重司法判決。

