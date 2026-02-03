2023世界經典棒球賽巨型紀念球在台中 盧秀燕邀球迷為中華隊加油

2023世界經典棒球賽巨型紀念球在台中，2026WBC將開打，盧秀燕邀球迷為中華隊加油。（圖：中市府提供）

2026WBC世界棒球經典賽，3月5日至10日，在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕宣布，市府特別將全台唯一，台中限定的2023世界經典棒球賽巨型紀念球，從願景館移師府前廣場，讓球迷拍照打卡，同時，中華隊3月5日至8日有4場預賽，市府廣場同步直播，現場可容納3、4萬人，歡迎熱血沸騰，一起為中華隊加油。（寇世菁報導）

全民瘋棒球，2026WBC世界棒球經典賽3月5日至10日，在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕週二（3日）主持市政會議宣布，市府特別將全台唯一，台中限定的2023世界經典棒球賽巨型紀念球，移師府前廣場。盧秀燕指出，這個巨型紀念球，是台中在2023年承辦世界棒球經典賽預賽，獲得美國官方授權所做的球，全世界只有四個國家城市，獲得授權，包括台中，日本東京，美國邁阿密和鳳凰城，代表台中承辦國際賽事能力，獲得國際認證肯定，也是台中的榮耀。為了幫中華隊加油打氣，把巨型紀念球，從願景館移師川堂，讓球迷拍照打卡。

盧秀燕也邀約民眾無法飛日本加油，可以到台中市府廣場看賽事直播，中華隊3月5日至8日有4場預賽，市府都有直播，盧秀燕說，台中市府廣場場地全國最大，可容納3、4萬人，且是東亞最大戶外螢幕1300吋螢幕，即使坐在最後一排，都能清楚看到賽事，可發揮集氣加油效果，歡迎大家一起熱血沸騰，為中華隊加油。