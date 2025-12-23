2023哈瑪斯攻擊 前幕僚曝尼坦雅胡「壓制究責聲浪」

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)一名前幕僚透露，在 巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)2023年10月發動突襲行動後，尼坦雅胡立即下達指示，要他研究如何讓總理逃避究責。

美聯社報導，尼坦雅胡前發言人費德斯坦(Eli Feldstein)22日晚間接受以色列國營廣播公司KAN專訪時，提出這項爆炸性指控。費德斯坦正因涉嫌向媒體洩密而面臨審判。

費德斯坦表示，以色列遇襲後，他從尼坦雅胡那裡接到的第一項任務就是壓下問責的聲浪。

廣告 廣告

費德斯坦告訴記者：「他問我：『新聞都在談些什麼？還在談責任問題嗎？』他要我想出一些說法，來平息因媒體究責而掀起的輿論風暴。」

他還說，尼坦雅胡提出這項要求時神情「驚慌」。尼坦雅胡的核心圈內人士隨後告訴他，所有聲明中都要刪除「責任」一詞。

據希伯來語媒體報導，上述訪問播出後，尼坦雅胡辦公室反指費德斯坦「為了卸責」而提出一連串虛假、冷飯熱炒的指控。

2023年10月7日，哈瑪斯領導的武裝分子越境進入以色列南部，殺害約1200人並挾持251名人質，為以色列史上最嚴重的襲擊事件。

費德斯坦的指控罕見披露了尼坦雅胡對哈瑪斯襲擊事件的反應。儘管面對外界壓力，尼坦雅胡本人仍反對就此事進行獨立調查。(編輯：楊翎)