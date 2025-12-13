2023年和平獎得主被捕 諾貝爾委員會籲伊朗無條件釋放

伊朗女權運動、諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪遭當局逮捕。美聯社資料照片



獲頒2023年諾貝爾和平獎的伊朗女權鬥士穆哈瑪迪週五（12/11）在伊朗遭突襲逮捕。挪威諾貝爾和平獎委員會指責當局以「殘暴」方式逮捕她，要求將她立即釋放。＇

《紐約時報》報導，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）在電話訪問中表示，警方週五突襲東部城市馬什哈德一座清真寺，拘捕了當時正參加一場追思儀式的穆哈瑪迪，另有至少9名社運人士也一起被帶走。

拉赫馬尼正帶著他與穆哈瑪迪的子女流亡巴黎。他表示，當局未提供任何明確說法，目前不知穆哈瑪迪身在何處，家人「非常擔心」。

諾貝爾委員會週五發表聲明，呼籲伊朗當局「立即說明穆哈瑪迪的下落」，確保其安全，並將她無條件釋放。

53歲的穆哈瑪迪倡議民主、人權、婦女權利逾30年，遭伊朗當局以「危害國家安全」罪名判刑10年。2023年她仍在獄中時，諾貝爾委員會將和平獎頒發給她，表彰她「反抗伊朗對女性的壓迫，以及促進人權與自由的奮鬥」。

穆哈瑪迪先前已多次入獄，被控罪名包括「散播反政府宣傳」。她去年12月因需要就醫接受治療而暫時獲釋，出獄後繼續投身人權運動。

週五，她與一群社運人士自德黑蘭前往馬什哈德，參加人權律師柯爾迪（Khosrow Ali Kordi）的追思儀式。柯爾迪上週被發現身亡，家屬與人權團體懷疑他可能遭謀殺。

馬什哈德最高行政官員侯賽尼（Hassan Hosseini）向當地媒體證實，穆哈瑪迪等人是「依檢方拘捕令而遭暫時逮捕」，理由是他們「高喊擾亂秩序的口號」。

穆哈瑪迪被捕前一天，獲頒今年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）才驚險逃出委內瑞拉，抵達挪威領獎。

諾貝爾委員會在聲明中指出：「由於伊朗與委內瑞拉政權之間有密切合作關係，挪威諾貝爾委員會注意到，穆哈瑪迪正是在諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多之際遭到逮捕。」

《紐時》指出，伊朗近期再度升高對異議人士、記者與大學教授的打壓。相關行動顯示，儘管伊朗政權在女權與青年世代推動的層面上，似乎逐步允許有限的自由與變革，但在政治領域仍維持鐵腕統治。

