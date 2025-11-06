2023年殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾2成

【記者柯安聰台北報導】金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融債殖利率走低以來，全球金融債指數與全球金融次順位債指數分別上漲23%與27%，表現優於全球投資級公司債，目前金融債與金融次順位債到期殖利率分別為4.15%與4.53%，仍處於長期的相對高檔，且美債殖利率未來有望進一步走低，金融債持續看好。



野村投信投資策略部副總張繼文表示，聯準會繼9月降息1碼後，10月29日(三)再度降息1碼，雖然聯準會主席鮑爾淡化12月繼續降息的可能性，但因美國通膨相對受控，且勞動市場轉弱，未來還有持續降息機會，自2023年10月19日以來，金融債殖利率逐步走低，整體報酬逾兩成，但殖利率目前仍在長期相對高檔，隨著聯準會持續降息，未來金融債殖利率有望緩步走低，表現空間值得期待。









美國大型銀行股第3季財報表現亮眼，則是另一項支持金融債的利多因素。根據美國6大銀行第3季財報結果，每股獲利(EPS)再一次全數優於市場預期，顯示獲利能力仍強，值得留意的是，6大銀行多數實際EPS都較預期高出15%以上，平均則大幅超越預期14.2%，表現突出。此外，美國可望放寬對於金融業的監管措施，今年6月底聯準會提案鬆綁銀行資本規定，計畫降低資本要求以及鬆綁資產配置，若以聯準會提案的銀行資本規定修訂來計算，現行美國銀行業的超額準備將被動大幅增加，進而為銀行釋放出大量的槓桿後資產擴張空間，同時也因發債需求減少可以減少利息成本。



張繼文指出，近3年金融債規模持續壯大，由於具有監管放鬆及創新機會，獲得市場青睞，全球市值已達5.2兆美元。立場傾向放鬆銀行監管的美國總統川普自1月就職以來，已購入超過1億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括美國大型金融債。在美國降息主旋律支持下，整體信評達投資等級的金融債值得納入資產配置中。



野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在擔保隔夜融資利率(SOFR rate)與聯邦基金利率(Fed Fund Rate)利差擴大、銀行超額準備下滑，隔夜逆回購交易量一度劇降至2021年4月以來新低，Fed也正式宣布結束量化緊縮。在長期降息方向明確、經濟展望正向及市場對優質信用債投資需求增加下，維持加碼次順位金融債券比重，有望受惠利差存續期縮窄的價格上漲。