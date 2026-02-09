2023年獄中奪諾貝爾和平獎 穆哈瑪迪再遭伊朗判刑7.5年

BBC報導，2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權運動者穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），近日遭伊朗法院判處7年半監禁，其中包含聚眾串謀罪判刑6年、鼓吹宣傳活動判刑1.5年，此外還將限制出境2年。

穆哈瑪迪是在去年12月參加當地人權律師追悼會後，遭伊朗安全部隊以「發表挑釁言論」為由逮捕，她的家人並指控穆哈瑪迪在逮捕過程中遭到毆打。以穆哈瑪迪為名的娜吉斯基金會（Narges Foundation）表示，穆哈瑪迪從2月2日開始絕食抗議，一度因身體狀況不佳被送往醫院，現已被送回拘留所。

根據《德國之聲》報導，現年53歲的穆哈瑪迪因長期公開反對伊斯蘭共和國政權，過去20來年多數時間都被關押在伊朗首都德黑蘭的埃溫監獄（Evin prison）內，若再加上此次判決新增的刑期，穆哈瑪迪累積已被伊朗政府判處監禁逾44年。

其實2023年獲和平獎時，穆哈瑪迪也還在獄中，當時諾貝爾獎委員會表彰她為伊朗受壓迫的婦女而戰，也為人權及自由奮鬥；2025年諾獎委員會再度發聲，譴責伊朗當局對穆哈瑪迪施以殘暴的逮捕。

穆哈瑪迪曾在2023年投書《紐約時報》表示，「政府可能不明白的是，越是把我們關進牢裡，我們就會越強大。」

