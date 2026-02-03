2023蒙市槍案陰影 復原日點燃新希望

美國槍擊事件頻傳，為了紀念大前年發生的蒙特利公園槍擊案，在大洛杉磯舉行復原日活動，凝聚起亞裔社區，人心與力量，攜手前行。

琴弓拉動的音符如泣如訴。「蒙特利公園槍擊案」第三年，美國洛杉磯巴恩斯公園，第一次舉辦「復原日」活動，但對受難者親友來說，要讓傷口癒合，比登天還難。

美國聯邦眾議員 趙美心：「農曆新年那天，一名槍手闖入舞星舞廳，造成11人死亡、9人重傷，我們失去了所有摯愛的親人，朋友和鄰居，他們為我們的社區，做出了深遠的貢獻，今天我們永遠記得他們。」

每一次展開案件回憶，有人陷在創傷裡、走不出來。這時，需要志工積極介入，陪伴左右，重拾愛的勇氣。

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「在意外發生的時候呢，慈濟真的就是走在最前，而且一直到現在，我們在陪伴社區的，這樣子的一些，他們受難者的家屬跟社區，一起重建他們這樣的生命力。」

2023年的蒙特利公園槍擊案，兇手選在農曆除夕，跑到舞廳行兇，對當地華人來說，往後的春節變調，每年都成為撕開瘡疤的傷心日。

美國聯邦眾議員 趙美心：「我將重新提出兩項法案，其中一項是槍支暴力預防策略，語言獲取法案，旨在將聯邦槍支安全，材料和培訓，翻譯成更多語言。」

社區居民 彭家珍：「三年前，在蒙市的舞星(舞廳)，其實我不太想要，去提以前的往事。」

痛，只能任由時間沖淡，在這至寒至暗的時刻，人們更要齊聚抱團，不是為了舔舐傷口，而是要攜手集氣、衝出黑暗。

