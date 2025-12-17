2023諾貝爾和平獎得主 伊朗女權鬥士遭暴力逮捕

圖／達志影像美聯社

2023年諾貝爾和平獎得主，伊朗女權鬥士穆哈瑪迪穆(Narges Mohammadi)，上週五出席一名人權律師追悼會時，遭伊朗警方以警棍暴力毆傷後逮捕，家屬證實她臉部受傷，但仍無法得到適當醫療。穆罕默迪有長期心臟病史，原已保外就醫，如今卻再度被關，她的家人與諾貝爾委員會都強烈譴責，痛批當局手段殘酷，要求立即釋放她。

帶領群眾高呼，這是2023年諾貝爾和平獎得主，伊朗女權鬥士娜吉絲·穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)最新現身影片，依然沒有戴頭巾。但隨即她就遭到伊朗警方用警棍毆打，並再度遭逮捕。

穆哈瑪迪的哥哥 哈米德：「幾天後，娜吉絲設法連繫上我在伊朗的兄弟，後來證實她有被警棍打到臉、頭、頸部，臉和脖子有瘀傷。」

穆哈瑪迪的丈夫與律師神情凝重，在巴黎開記者會，視訊連線穆哈瑪迪的哥哥哈米德。哈米德多年來在挪威營運娜吉絲基金會(Narges Foundation)，一直是妹妹在國外的代言人，他與家屬要求伊朗當局讓醫生檢查穆哈瑪迪的傷勢。儘管穆哈瑪迪在被逮捕後兩度被送急診，伊朗警方依然拒絕第三方醫師為她檢查傷勢。

穆哈瑪迪的哥哥 哈米德：「他們沒有同意讓她做任何醫療檢查。」

穆哈瑪迪的律師 阿達卡妮：「我們認為已有足夠理由相信，基於羅馬規約第15條，這已構成危害人類罪。」

12月12日，穆哈瑪迪到伊朗東北部的馬什哈德(Mashhad)的一場追悼會上，向當地人權律師阿里柯爾迪(Khosrow Alikordi)致哀，這位律師曾為多名伊朗人權抗議者及家屬辯護，最近卻離奇死於辦公室，官方說法是「心臟病發」。穆哈瑪迪也有多年心臟病史，原本被關在惡名昭彰的德黑蘭埃文監獄(Evin Prison)，去年底保外就醫後，卻再次被逮，現在囚禁地點不明。諾貝爾獎委員會強烈譴責伊朗，要求立刻釋放她。

穆哈瑪迪的女兒 基亞娜(2020.7.23)：「請成為我們的聲音，讓我們能聽見母親的聲音。」

穆哈瑪迪的兒子 阿里(2020.7.23)：「我們無法聽到母親的聲音，已經長達11個月。」

穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼(Taghi Rahmani)舉著兩人的合照給記者拍攝，他是一位伊朗作家兼異議記者，因為主張政治與宗教改革，也坐過14年黑牢。2012年出獄不久又面臨起訴，當時穆哈瑪迪自願留在伊朗，一方面是不想讓伊朗國內的人權機構崩解，不願澈底向伊朗政府投降，同時也希望藉此換得伊朗政府，不為難自己的丈夫與兒女。於是2012年，拉馬尼帶著一對雙胞胎從陸路偷渡離境，轉往法國生活。孩子們從5歲起就沒有了母親在身邊。

伊朗人權運動家 穆哈瑪迪(2021.1.23)：「我總是倒數著出獄時間，因為我想見阿里和基亞娜，想再抱抱他們。但不幸地，這伊斯蘭共和國剝奪了我這個權利，即使在我獲釋後。」

不僅穆哈瑪迪本人累積30多年刑期，丈夫與孩子和她長久分離且見面無望，也一樣漫長難熬。雖然偶爾可以與獄中的穆哈瑪迪打電話，但只要伊朗政府不高興，就會連這項權利也剝奪，孩子們最多曾長達兩年沒聽過母親的聲音。

伊朗人權運動家穆哈瑪迪之子 阿里(2023.12.11)：「4歲時我爸被(伊朗)革命衛隊抓走，我就明白我家是不會有正常生活的了。我媽不只是我母親，她選擇為我和妹妹去對抗政府，為了讓妹妹擁有跟我一樣的權利。」

儘管孩子們都試圖理解體諒，但遠方那個封閉的家鄉，彷彿永遠不會跟著世界轉變。2023年穆哈瑪迪獲得諾貝爾和平獎，當時19歲的一雙兒女代為領獎，語出驚人表示：已經明白，為了伊朗能保有一點不同的聲音，可能要犧牲母親。

伊朗人權運動家穆哈瑪迪之女 基亞娜：「何時能再見到她？我個人是很悲觀。因為她得了諾貝爾和平獎，政府會更加限制她的自由。」

孩子們坦承：只能靠著照片回憶媽媽的樣子，16年的等待，穆哈瑪迪的保外就醫又再次被暴力逮捕打斷。她的丈夫與孩子發聲向國際社會求救，但曾是頂尖核物理工程師的穆哈瑪迪，過去公開反對伊朗政府，耗費巨資研發核武而忽略民生，此刻伊朗正準備與美國就核武問題重新談判，估計可能為了對內維穩，繼續拒絕美國「干涉內政」要求釋放穆哈瑪迪。

