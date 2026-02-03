2023 WBC官方授權紀念球中市府前應援基地獨家展出
記者楊文琳／台中報導
世界棒球經典賽預賽將於三月五日至十日在東京巨蛋開打，市長盧秀燕三日宣布，為喚起全台球迷對經典賽的熱血記憶，市府特別將全台唯一、獲美國MLB官方授權的「2023 WBC 巨型紀念球」，移至市府前廣場二十四小時獨家展出。該紀念球結合台中在地特色彩繪，全球僅台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，即日起開放市民近距離拍照打卡，重溫2023年經典賽期間全城應援的感動時刻。
盧市長表示，這顆巨型紀念球不僅見證台中承辦國際級賽事的實力，更是作為「世界棒球之都」的重要印記，也成為全台獨一無二的棒球文化地標。市府珍藏這段屬於台中的國際賽事記憶，期盼透過紀念球展出，再次凝聚市民對棒球運動的熱情。為迎接中華隊於三月五日至八日的預賽關鍵賽事，市府同步規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以一千三百吋超大螢幕即時轉播比賽，並結合限時應援市集，集結在地美食與棒球主題攤位，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍，邀請全國球迷齊聚台中，為中華隊加油應援。
運動局表示，為感謝球迷對棒球運動的熱情支持，運動局同步推出「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，即日起連續四週辦理抽獎。前三週民眾只要追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC 巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有機會抽中限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週五公開抽出幸運得主，期盼透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。賽事直播期間，市府也將加碼準備十份現場好禮，隨機抽出給到場參與的球迷朋友。
