2024創意臺中獲德國紅點及金點國際設計獎

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市政府文化局以「2024創意臺中」「Design Hub in Taichung」，獲得設計界奧斯卡美譽的2025德國紅點設計大獎－品牌與傳播設計類（Brands & Communication Design）殊榮，在全球近萬件參賽作品中脫穎而出；同年度也獲得「2025金點設計」標章，充分展現臺中在品牌形象與設計傳達上的卓越實力。

文化局長陳佳君表示，這次得獎作品「Design Hub in Taichung」，由文化局團隊整合地方設計能量與城市文化特色，以實驗性質的策展形式，策劃「2024年創意臺中：設計明日的未來」開啟Design Hub計畫，突破傳統展演框架，把設計思維帶入街區日常，傳遞臺中作為亞洲創意城市的重要角色。

廣告 廣告

紅點評審團特別讚賞其創意表現與視覺語言，認為該專案成功把設計與城市價值緊密結合，為公共機關設計注入全新典範。

這項榮譽不僅是對團隊設計能量的肯定，更代表臺中在推動文化創意與城市品牌上的成果；未來將持續打造兼具在地精神與國際視野的公共設計，讓臺中成為設計人才的聚落與國際創意平台。

文化局說明，歷年來「創意臺中」主題策展相當多元，2024年以「Design Hub設計中」作為城市發信地，嘗試架起一個設計實驗平台，讓設計發信被釋放到城市每一個角落，邀請市民參與共創、讓城市成為持續運轉的設計實驗室；尤其創意的實驗場應該不僅僅在展場，更是為城市與市民之間創造出新的互動方式。

文化局指出，紅點設計大獎為全球最具影響力的設計獎項之一，由德國設計協會主辦，評審團由來自全球的設計專家組成，評選標準涵蓋創意、功能性、視覺表現與社會影響力等多面向，素有「設計界奧斯卡」美譽。

獲獎作品將收錄於《國際品牌與傳達設計年鑑》（International Yearbook Brands & Communication Design），並於紅點設計網站與德國紅點設計博物館展出。

文化局補充，「2025創意臺中」持續城市策展精神，將於12月4至21日以「折疊市」為主題，於南屯區李科永紀念圖書分館、黎新公園、黎光公園、黎明公園等場域，以1個主展場、6個衛星展場、5場推廣教育活動、6場文創市集、10位臺中人生活分享、20間特色店家串連、100個在這座城市走跳的理由，探討「共處、共感、共享」的宜居生活，讓創意走進生活。相關活動訊息，請至活動官網查詢（ https://taichungdesignhub.tw/ ）。