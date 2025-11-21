2024家庭儲蓄排名出爐！苗栗擊敗雙北奪全國第2 「這縣市」奪冠

記者陳佳鈴／苗栗報導

苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬北部所得偏低縣市，儲蓄卻躍升全台第二，形成明顯反差。（示意圖／資料照）

主計總處最新公布的2024年各縣市家庭平均儲蓄金額，顛覆民眾普遍印象。外界常認為北部生活開銷高、較難存錢，而中南部物價較低、較能累積存款，但統計結果卻呈現另一番面貌。尤其數據中高所得得雙北家庭存款卻意外輸給苗栗，外界解讀，客家族群普遍重視節儉務實，勤儉文化也成為該次奪下亞軍關鍵！

全國家庭平均年儲蓄金額為 27萬6,507元。在整體排名中，北部縣市大多位居前段班，尤其以新竹地區表現最亮眼。新竹市以40萬8,671元奪下全國冠軍，新竹縣則以35萬0,627元排名第三，呈現典型的「竹科效應」—科技業支撐的高薪結構與穩定收入，使新竹生活圈展現強勁儲蓄能力。

然而最令人意外的是苗栗縣以37萬3,640元位列全國第二！苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬北部所得偏低縣市，儲蓄卻躍升全台第二，形成明顯反差。外界分析認為，客家族群重視節儉、量入為出的家庭文化，在統計數據中清晰反映。

相較之下，中南部多縣市表現不如想像。除了南投縣與嘉義市的儲蓄金額高於全國平均外，台中、台南、高雄三大都會區的儲蓄表現皆未超過南投與嘉義市，打破「住南部比較省」的刻板印象。

在全國儲蓄倒數部分，宜蘭縣以 16萬6,996元居末，嘉義縣（16萬9,542元）與屏東縣（17萬6,621元）緊追其後。

不動產市場分析師何世昌指出，家庭儲蓄能力不單取決於居住地區物價高低，可支配所得、產業結構及消費習慣，才是影響存款能力的關鍵因素。他強調，許多人以為搬到物價較低地區就一定能多存錢，但若在日常消費上缺乏自律、支出失控，「就算住在中南部，也未必存得下錢。」

