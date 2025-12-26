2024年中小企業家數再創高 去年近2800家替員工加薪 獲額外信保逾82億

經濟部今天舉行2025中小企業白皮書發布記者會。吳馥馨攝



經濟部中小企業署今（26）日表示，為因應美國對等關稅對產業衝擊，已成立一站式的馬上辦服務中心，協助中小企業融資。另外，為助力中小企業提升營運競爭力，已推出減稅及融資政策，若中小企業替員工加薪就能獲得額外信保額度最高3,500萬元，迄今已有2,787家申請，總融資額度達82.26億元。

經濟部今天舉行《2024年中小企業白皮書》發布記者會。經濟部政次何晉滄表示，中小企業面對美國對等關稅衝擊，經濟部已提供多元協助，協助企業創新研發，增強經營能力，突破外在環境考驗。

中小及新創企業署主任秘書李佳瑾介紹，根據調查，2024年新增企業11萬247家中，屬於中小企業的達11萬81家，占比99.8%；新增銷售額近3,447.7億元，占逾94.5%。

總計2024年中小企業家數171.6萬家、就業人數919.4萬人、銷售額31.1兆元，年增逾8%，有9成屬於內銷，扮演經濟發展的重要支柱。其中，家數及銷售額皆繼續創歷史新高。

為此，經濟部也首度調查中小企業所需資源及協助；調查顯示，無論製造業及服務業前三項需求分別是租稅減免優惠或政府款項延遲繳付；金融支持；因應淨零趨勢盼提供節能設備汰換補助。

針對租稅優惠與額外信保方面，李佳瑾表示，日前已修正中小企業發展條例及相關子法，增納研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課稅、增僱員工加成減除200%租稅優惠、員工加薪加成減稅175%租稅優惠。

據統計，2024年有向財政部申辦增僱員工減稅優惠者為123家、增僱員工827人；替員工加薪者854家、加薪員工3萬1,769人；申請研發投資抵減378家、智財權作價緩課稅11家。

今天也有細孔放電加工機業者歐群科技、扣件業者金全益公司到場分享。歐群科技董事長廖月照表示，導入AI輔助系統後，將原本分散性的資料彙整提升知識性服務，讓員工原本基礎且重覆性的工作改由AI完成，把更多心力放在複雜性的研發工作。

金全益董事長王義方表示，過扣件業遇到很多挑戰，包括成本結構全面上升、人才斷層、技術老化、價格競爭、碳稅開徵等。

金全益公司分享，公司是全國第一家導入工業4.0智慧製造的扣件業，在導入AI智能預測系統後，針對成本占比高的模具，有效延長模具壽命至少40%以上；機械手臂協作降低檢驗人力35%。

