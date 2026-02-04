2024年企圖暗殺川普 美國男子被判終身監禁

夏威夷居民勞斯2024年時，曾涉及意圖暗殺美國總統候選人川普。

美國男子勞斯因為試圖在前年9月、在佛州一個高爾夫球場刺殺川普，如今被判處終身監禁。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，現年59歲的勞斯，去年被判謀殺罪，罪名是在西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部，試圖刺殺當時還是總統候選人的川普。一名在附近巡邏的美國特勤局人員，發現灌木叢中，露出一支步槍槍管，於是向勞斯開槍，勞斯隨後逃離現場。但他很快在附近被捕。在量刑備忘錄中，法官坎農表示，勞斯的罪行「無疑地應該判處終身監禁」。

法官指出，勞斯「花了幾個月採取措施，刺殺一名重要的總統候選人，表現出不惜一切代價、殺害任何擋路之人的決心，而且此後，既沒有對受害者表示後悔，也沒有表示歉意。」

而勞斯的律師馬丁羅斯表示，他們將提起上訴。勞斯拒絕認罪。他是北卡羅來納州人，被捕前他住在夏威夷。在法庭審理過程中，勞斯多次行為異常，包括向川普發起高爾夫挑戰，以及提及希特勒和俄羅斯總統普丁。