2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

2024年9月企圖行刺時任總統候選人川普的59歲男子勞斯(Ryan Routh)，被控五項罪名去年9月遭陪審團全數定罪後，4日被判處終身監禁。

美聯社報導，量刑聆訊在佛州皮爾斯堡(Fort Pierce)聯邦地區法院舉行，繼續由川普任命的法官坎農(Aileen Cannon)負責。 助理聯邦檢察官希普利(John Shipley)向法官說，若然「個人私自採取行動除掉候選人時，美國的民主制度就無法正常運作，勞斯正是這樣做。」

但勞斯的新任辯護律師羅斯(Martin L. Roth)則聲稱，在關鍵時刻，勞斯選擇了不扣下扳機。因此要求判監20年，非法持槍罪則判監 7 年。

但法官坎農則反駁羅斯說法，指勞斯前科累累，曾多次被捕。羅斯回應說，「我承認他是個複雜的人，但本質上很善良。」

先前整個審慢期間勞斯拒絕找辯護律師，全程自行答辯，直至量刑時才委託律師。但他本人也在庭上讀出長達20頁的聲明，但內容語無倫次。法官坎農最終打斷了他，指其所說的內容與本案無關，並給予5分鐘時間做最後陳述。

不過當勞斯說到「我一直盡我所能過著美好的生活」，話還沒說完就再度遭法官打斷，直指勞斯的刺殺陰謀是蓄意且邪惡，不是一個愛好和平的人，更不是一個好人。

法官隨後判決勞斯意圖刺殺罪終身監禁，不得假釋；另外，非法持有槍械判刑7年，其餘三項罪名刑期合併執行。

2024年9月15日總統大選競選期間，當時的共和黨總統候選人川普利用周末，準備到他位於佛州西棕櫚灘的鄉村俱樂部打高爾夫球。勞斯攜帶一把俄製步槍預先藏身在灌木叢，意圖刺殺川普。但川普還未出現，他就被特工發現並制伏。後來調查發現，勞斯計畫刺殺已長達數周。

勞斯過去犯案累累及多次被判重罪，包括持有贓物。他在網路上留言，顯示他對川普極度不滿和憎恨。在他自費出版的一本書中，更表明希望伊朗能夠暗殺掉川普。

