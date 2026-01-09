2024年後首發！俄對烏克蘭發射「榛樹導彈」

▲俄羅斯9日向烏克蘭西部城市利沃夫，發射榛樹導彈，圖為烏克蘭國家安全局發布的照片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭首都基輔當地時間9日凌晨，遭遇俄羅斯新一波無人機和導彈襲擊，造成人員傷亡。此外，俄羅斯還向烏克蘭西部、距離波蘭邊境僅約60公里的利沃夫（Lviv），發射高超音速導彈「榛樹」(Oreshnik)，以報復上月俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）官邸遇襲，亦是俄方自2024年11月以來，再次出動榛樹導彈。分析認為，俄國此舉意在警告美國和歐洲，但最終目標並非毀滅烏克蘭。

根據《路透社》報導，莫斯科曾多次吹捧榛樹導彈的速度和破壞力，俄國於2024年11月首次在烏克蘭試射了這種導彈，在那以後就一直將該武器作為儲備，直到本月再次出現。就在這之前不久，美國川普政府剛派遣特種部隊抓走了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），他被視為蒲亭的親密盟友，美軍還陸續扣押了懸掛俄國國旗的油輪。

奧地利因斯布魯克大學（University of Innsbruck）的俄羅斯專家曼戈特（Gerhard Mangott）表示，在美、歐、烏長達數週的外交斡旋裡，莫斯科感覺自己被邊緣化而沮喪，尤其對基輔的歐洲盟友可能部署軍隊一事感到憤怒，所以藉此舉展現俄羅斯的軍事能力，警告歐美應尊重俄羅斯的立場。

不過，儘管榛樹導彈能攜帶核彈頭和常規彈頭，但沒有跡象表明，俄國這次襲擊有動用任何核武，俄羅斯核武力量計畫（Russian Nuclear Forces Project）主任波德維格（Pavel Podvig）告訴《路透社》，毀滅未必是俄國的最終目標，目前看來，俄羅斯使用榛樹導彈，是為了發出訊號。

澳洲軍事專家瑞安（Mick Ryan）亦將這種武器的使用，與俄羅斯最近遭受的挫折聯繫起來，尤其是在委內瑞拉問題上：「關鍵在於表明俄羅斯仍然是一個擁有核武的世界強國。在這種偽裝下，它（榛樹導彈）是一種心理武器，是蒲亭對烏克蘭和西方發動認知戰的工具，而非大規模殺傷性武器。」

