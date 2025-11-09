2024年日本襪子出口額創新高
2024年日本全國襪子出口額27億日圓，作為主要產地的近畿圈出口額達18億日圓，均創歷史新高。
單價亦創新高
大阪海關針對有可比資料的2013年以來的情況進行分析後公佈了相關資料。2024年全國出口額是2013年的大約2.1倍，近畿圈大約是2013年的3倍。全國出口量是2013年的90%，近畿圈大約是2013年的1.2倍。
觀察奈良和兵庫等主要產地所在的近畿圈的出口情況可以發現，合成纖維和棉製襪子占了多數，兩者合計數量占到85%，合計金額占到71%。腳踝處壓縮力最強，順著小腿向上壓縮力逐漸減弱，以促進血液循環的「分段壓縮襪」數量上僅占9%，但金額占到21%。據說這種襪子可以減輕腳部浮腫和疲勞。
從出口單價（一雙襪子的出口金額）看，全國平均為892日圓，近畿圈為725日圓，均創歷史新高。2013年到2024年的12年間，分別上漲了大約1.4倍。
大阪海關相關人士表示，出口單價的上升主要是因為附加了獨特功能的襪子出口規模擴大，其中包括使用了特殊絲線和材料的分段壓縮襪、運動及鍛煉等特定用途襪子。
