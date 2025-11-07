《2024年海巡年報》 展施政成果

記者郭曉蓓／臺北報導

今日是「海巡節」，海洋委員會海巡署昨日公布《2024年海巡年報》，這是海巡署民國107年組織改制後的首本年報，剖析臺灣周邊海域現況與挑戰，完整呈現去年「國安、治安、平安」3大任務的努力與成果，並介紹海巡執法能量與未來工作展望，持續打造海巡堅毅韌性，守護海上國境安全能力。

改制後首本年報 剖析海域安全

《2024年海巡年報》以5大章節展現年度施政重點。第1章「臺灣海域安全情勢」分析周邊地緣政治與灰色地帶挑戰；第2章「國安」聚焦應對中共灰帶侵擾、打擊越界漁業、執行巡護任務及推展國際合作；第3章「治安」詳述緝毒、取締走私與防制偷渡成果；第4章「平安」呈現救生救難、颱風救援與強化搜救體系的努力；第5章「執法能量」則涵蓋巡防艦艇建造、設施完善、專業訓練與民間參與。呈現海巡署守護國安、治安與人民平安的決心與成果。

海巡署指出，去年海巡重要工作實績，包含協同國軍全程對應中共在我國周圍海域實施軍演、緝獲「海淯9號」我國籍詐騙集團成員不法出境、即時馳援強颱侵襲造成多起船舶遇險事故等要案，成效卓著，並在太平島舉辦「南援7號」搜救演練、新建4000噸級雲林艦等多艘艦艇及完成東沙東光醫院整建工程，蓄積海巡整體能量。

海空一體 打造精銳海巡

海巡署表示，面對周遭海域情勢日益嚴峻挑戰，今年積極推動「海空一體，精銳海巡」政策，推進造艦與裝備升級，導入無人機、岸際雷達及AI影像辨識等智慧科技，建構立體監偵網，強化國安韌性與提升執法及救援效能，同時持續增進國際海域安全夥伴關係。

海巡署說，《2024年海巡年報》電子書同步公開於海巡署網站，供社會各界參閱，並結合「海巡節」發布更顯意義重大，該署從國境線到專屬經濟海域，越界漁船驅離到跨國搜救合作，已建構臺灣的海洋安全防線，呼籲全民共同支持國家海洋安全政策，攜手建構安全、永續、共榮的藍色國土。

海洋委員會海巡署公布《2024年海巡年報》，呈現年度施政成果與未來展望。 （海巡署提供）

海洋委員會海巡署公布《2024年海巡年報》，完整呈現去年「國安、治安、平安」3大任務的努力與成果。（海巡署提供）